Zelf zaden oogsten en bewaren is een makkelijke én goedkope manier om meer bloemen in je tuin te krijgen. Hoe je dat precies aanpakt, leggen we je hieronder haarfijn uit:

Zaden oogsten en bewaren: zo pak je het aan

Plukken

Na de bloei, meestal in de nazomer en beginnende herfst, produceren bloemen zaadjes die je kunt oogsten. Je tuin is dan een schatkamer aan gratis nieuwe planten.

Zodra de bloemen en zaaddozen droog zijn, ze zijn dan meestal gelig of bruin van kleur, kun je ze afknippen. Snijd de uitgebloeide bloem af inclusief ongeveer twintig centimeter van de stengel van de plant.

Vergeet geen foto te trekken of de naam te noteren van de plant die je wilt oogsten, dan weet je wat er straks uit het zaadje komt.

Doe dat op een droge, zonnige dag en oogst alleen zaadjes van gezonde en sterke planten die niet zijn aangetast door schimmels of andere ziekten.

Tip: laat wat van de uitgebloeide bloemstengels staan. Vogels en insecten knabbelen hier graag aan. Vooral zonnebloemen zijn echte vogeltrekkers. En door stengels te laten staan, kan de plant zelf op haar natuurlijke wijze zaden verspreiden.

Drogen

Het is belangrijk dat de zaadjes goed droog én schoon zijn voor je ze opbergt. Je kunt de afgeknipte bloemstengels een paar weken laten drogen in de papieren zak, of je kunt ze uitschudden op een groot blad papier en de zaadjes aan de lucht laten drogen. Leg ze daarvoor op een droge, warme plek in huis.

Om de zaadjes schoon te maken, verwijder je het omhulsel waarin ze zijn gegroeid. Dat doe je door de zaden voorzichtig in je handen te wrijven, erop te blazen of ze door een keukenzeef te halen.

Bewaren

Eens de zaden goed droog zijn, is het van belang om ze goed op te bergen zodat je ze volgend seizoen opnieuw kunt zaaien. Bewaar ze niet los in een plastic doosje of zakje, want dat wordt vochtig en veroorzaakt schimmel.

Stop de zaadjes eerst in een papieren zakje, koffiefilter of envelop en schrijf de naam van de bloem en de datum op de verpakking. Doe de zakjes in een luchtdicht potje en zet dat op een koele, donkere plek, bijvoorbeeld in de groentelade van de koelkast. Zo blijven je zaadjes jarenlang kiemkrachtig!

Delen en ruilen

Hoe leuk is het om een zakje geoogste zaden als cadeautje te geven aan vrienden, familie of buren? Reken maar op enthousiaste en verraste blikken! Of organiseer een zadenruil en verspreid mee een overvloed aan bloemen!

Deze eetbare planten hebben zaad dat je goed kunt bewaren:

Andijvie

Basilicum

Bieslook

Biet

Bonen

Erwten

Goudsbloem

Peterselie

Rucola

Sla

Snijbiet

Tomaat

Venkel

