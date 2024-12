Febe had één droom: musicalster worden. Tot tien uur per week volgde ze lessen en ze deed auditie waar ze kon. Tot haar droom plots uitkwam!

Kelly: “Febe is een doorzetter. Toen ze haar zwembrevet van 100 meter moest halen, bleef ze zwemmen tot ze aan een halve kilometer zat. Die vastberadenheid is er doordat ze als kleuter zwaar ziek is geweest. Door een oorontsteking was haar gezicht plots langs één kant verlamd en was ze doof aan één oor. Omdat ook haar motoriek was aangetast, moest Febe heel erg oefenen op zwemmen of fietsen. Ik herinner mij dat wij tot drie keer per dag naar buiten gingen om te leren fietsen. Febe weet dus wel wat het is om ergens hard voor te werken. “

Febe werkt er keihard voor

“Noch mijn vrouw, noch ik hebben iets met zang en dans, en toch zit dat in Febe. Dat werd eerst opgemerkt door de turnjuf, en vervolgens toen ze een dansinitiatie volgde. Maar de bal ging pas echt aan het rollen toen wij vier jaar geleden naar de musical Sneeuwwitje gingen kijken. Febe won de verkleedwedstrijd die erbij hoorde en mocht mee op het podium. ‘Dít is mijn droom’, riep ze vastberaden. Ze ging vanaf toen op musicalles, volgt ondertussen ook nog privé-zangles en danst vier uur per week in de dansschool van Frank en Laura van ‘Dancing with the Stars’. En dat harde werk heeft geloond. Febe heeft dit jaar mogen meedoen in ‘14-18’. “

Uren in de auto voor de droom

“Maar de kers op de taart is de musical ‘Peter Pan’, daarin danst ze niet alleen, maar heeft ze zelf ook tekst. Met al dat repeteren en de voorstellingen is Febes leven op korte tijd erg veranderd, maar dat van ons ook. Om haar naar Puurs te brengen voor ‘14-18’ zitten wij soms drie uur in de auto. Gelukkig vinden de repetities voor ‘Peter Pan’ in Antwerpen plaats, daar breng ik haar met de bakfiets naartoe. Die fiets is ondertussen een soort loge voor haar: er zitten drank, koeken en kleren in.

Het is heerlijk om je kind zo vol passie voor haar droom te zien gaan, en het ook te zien lukken. Ik heb nog nooit zo veel geweend als dit jaar. Dat glunderende gezicht als er wordt geapplaudisseerd… ik wen er maar niet aan.”

Trots om op het podium te staan

Febe: “Mijn allergrootste droom is om ooit in de zetel bij James (Cooke, red.) te zitten, want dat wil zeggen dat ik beroemd ben. Het lijkt me zo leuk dat je mensen blij kunt maken met wat je op een podium doet. Maar nu ben ik natuurlijk ook al trots dat ik mag meedoen in ‘Peter Pan’. Ik speel Michiel, het broertje van Wendy. En Wendy wordt gespeeld door Lotte De Clerck, zij is Emma in ‘LikeMe’ en ik ben grote fan. Af en toe mag ik haar hand vasthouden, en een keer in slaap vallen op haar schoot.

Deze keer mag ik ook echt acteren en dat vind ik superleuk! En ik mag vliegen, daarvoor moet ik in een soort harnas kruipen. Op een podium staan is het liefste wat ik doe, ik heb zelfs een keer tegen mama en mamy gezegd: ik wil op een podium sterven. Maar wel nu nog niet.”

