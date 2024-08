Een nieuw en druk schooljaar schiet bijna uit de startblokken. Maar dat lopen, vliegen en opstaan lukt stukken beter als je iets hebt om naar uit te kijken. Gelukkig barst september van de leuke doe-tips, wij hebben voor het gemak onze vijf favorieten geselecteerd!

5 evenementen voor een onvergetelijke september

1. Zing en swing mee met hitmusical ‘Grease’

Tell me more, tell me more! Wel, op donderdag 12 september kun je naar de avant-première van de hitmusical ‘Grease’. Net zoals in de succesvolle filmmusical uit 1978 gaat het verhaal over de vakantieliefjes Sandy en Danny, die na hun zeemzoete zomerromance afscheid nemen van elkaar, maar mekaar plots tegen het lijf lopen in dezelfde school.

Danny, de stoere bink en leider van de T-Birds, wordt gespeeld door de gelijknamige Danny Dorland, die je wellicht kent van de Vlaamse musicalserie #LikeMe van Ketnet. De schone en ietwat tuttige Sandy wordt vertolkt door Tinne Oltmans, die eerder schitterde als Sophie in de Vlaamse musical ‘Mamma Mia!’.

Rock-‘n-roll, leren jasjes, petticoats, vetkuiven en spijkerbroeken: maak je op voor een avondje boordevol jaren 70-bliss, met de meeslepende feelgood klassiekers als ‘You’re The One That I Want’ en ‘Summer Nights’ op de achtergrond.

De avant-première gaat door op donderdag 12 september in de Stadsschouwburg van Antwerpen (Nieuwstad 1, 2000 Antwerpen). Daarna te bekijken tot en met 13 oktober 2024 in Capitole Gent, Trixxo Theater Hasselt en Stadsschouwburg Antwerpen. Tickets & info: greasemusical.be.

2. Ren, spring en speel met K3 en Maya de Bij

Gooi die beentjes al maar los, want op zondag 22 september gaat de vierde editie van het familie-evenement ‘K3 RUN&FUN’, een initiatief van Sport Vlaanderen en Studio 100, van start op het domein van Sport Vlaanderen in Hofstade.

Er is een belevingsloop waarbij je (klein)kind samen met K3 speelse hindernissen trotseert en naar de eindmeet klimt, klautert en loopt. Daarnaast maakt het via 20 sportinitiaties kennis met andere sporten zoals rugby, ju-jitsu en baseball.

Aan fun-factor geen gebrek, met spetterende live-optredens van K3, Mega Mindy en De Nachtwacht, een meet-en-greet met bekende Studio 100-figuren zoals Maya de Bij en Bumba, springkastelen om in te ravotten en een Multimove-zone waar de allerkleinsten zich helemaal uitleven.

Voor een dag vol sport, spel en plezier voor jong en oud, één adres: Sport Vlaanderen in Hofstade (Zemst). Op zondag 22 september, van 9u30 tot 17u15. Tickets & info: sportvlaanderen.be

Zo leuk ging het er vorig jaar aan toe. Dit wil je toch niet missen?



3. ‘En Route’ tijdens Open Monumentendag

Met een houten traditionele Scheldeschip varen op de Schelde, eten en drinken bij en net zoals de Romeinen of langs grote afgietsels van bekende beelden uit de oudheid struinen: je kunt het állemaal op zondag 8 september tijdens de 36e editie van Open Monumentendag!

Meer dan 800 historische locaties in Vlaanderen zwaaien gratis de deuren open om liefhebbers en nieuwsgierigen te verwelkomen. Het belooft een actieve editie te worden, want het thema dit jaar is ‘En Route’.

Zak bijvoorbeeld af naar Leuven , de gaststad, die voor de gelegenheid het historische stadhuis opent en in z’n toekomstkaarten laat kijken voor het eind oktober dichtgaat voor renovatie.

, de gaststad, die voor de gelegenheid het historische stadhuis opent en in z’n toekomstkaarten laat kijken voor het eind oktober dichtgaat voor renovatie. Of ga naar Ename, nabij Oudenaarde, en wandel er door de 18de-eeuwse druivenserre van het Huis Beaucarne , een uniek en historisch monument met 200+ jaar oude druivelaars én winnaar van de Hans Vredeman De Vries-prijs voor historische tuinen 2023.

, een uniek en historisch monument met 200+ jaar oude druivelaars én winnaar van de Hans Vredeman De Vries-prijs voor historische tuinen 2023. In Gent neemt de expo ‘150 jaar trams in Gent’ je mee ‘en route’ langs oude tramlijnen, haltes en stelplaatsen.

Enkele historische topplekjes om te ontdekken:

Struin door de abdij en tuinen in het STAM Struin door de abdij en tuinen in het STAM Gent De Heer in gedachten, de handen aan het bed en de groene vingers in de aarde: ontdek alles over de zusters die ooit binnen en buiten het STAM werkten en woonden. Centraal stonden ora et labora en caritas: bidden, werken en liefdadigheid. Luister naar hun verhaal tijdens een rondleiding door de sfeervolle tuinen. Een verhaal over gehoorzaamheid en rebellie, zorg en ‘boss ladies’ avant la lettre. Klik voor meer info Bezoek het Fruitbelevingscentrum Stroopfabriek Bezoek het Fruitbelevingscentrum Stroopfabriek Borgloon Ontdek hoe een sappig stuk Loons fruit van heerlijke vruchten tot potjes stroop omgetoverd worden in het Fruitbelevingscentrum Stroopfabriek in Borgloon! Klik voor meer info Reis naar het steenbakkerijverleden Reis naar het steenbakkerijverleden Terhagen Museum Rupelklei vertelt het verhaal van de vele steenbakkerijen in de Rupelstreek. De wereld van de artisanale baksteen wordt in beeld gebracht. Maar je vindt er ook talrijke zeldzame fossielen die in de kleigroeven werden gevonden. Klik voor meer info

Open Monumentendag, op 8 september in heel Vlaanderen. Voor meer info: openmonumentendag.be.

4. Leer en lach tijdens De Libelle Menopauze Dag

Eentje dat niet mag ontbreken in dit lijstje is ons eigen evenement: de Libelle Menopauze Dag op zondag 29 september. We nodigen je uit in het congrescentrum Lamot in Mechelen waar je, samen met ons, alle taboes over de menopauze aan diggelen slaat, en leert hoe je deze levensfase omarmt!

Tal van experts zoals prof. dr. Depypere en menopauzeconsulente Leen Steyaert delen tips en weetjes over de menopauze: van de symptomen en kwaaltjes tot de daar bijhorende behandelingen. We delen er persoonlijke verhalen en genieten van een beetje zelfspot met de koningin van de comedy, An Nelissen, die een stukje brengt uit haar nieuwste show ‘OK Boomer, de menopauzemonoloog bis’. Hilarisch én hartverwarmend!

Ook van de partij zijn voedingsdeskundige Sandra Bekkari (met advies en lekkere kooktips voor een gezond en energiek leven), Mayerline Brussels (die toffe stijl- en figuurtips deelt in een inspirerende modeshow), seksuoloog Barbara Van Esbroeck (met tips voor een fijne relatie én seksleven) en zoveel meer inspirerende mensen!

5. Stripfestival in Brussel

© visit.brussels – Jean-Simon Gérard

Ben je fan van stripverhalen en comics? Of heb je de leesmicrobe aan je (klein)kind doorgegeven en verslindt het de ene strip na de andere?

Rep je dan op vrijdag 6, zaterdag 7 of zondag 8 september naar onze bruisende hoofdstad voor het BD Comic Strip Festival. Drie dagen lang vormt de Brusselse Gare Maritime in de wijk Tour & Taxis het decor voor het Stripfestival, met meer dan 7.000 m2 vol ontdekkingen. Met een vijftigtal exposanten, conferenties, signeersessies, animaties en spelletjes voor groot en klein is onze hoofdstad, tevens het epicentrum van de 9de kunst, the place to be voor menig stripliefhebber!

Spot je favoriete striphelden tussen de reusachtige ballonnen, teken mee op de stripmuur, blader door de strips van nieuwe talenten en/of herontdek oude helden, en vergeet niet een selfie te nemen op de beroemde bank naast Moppersmurf.

Het BD Comic Strip Festival is gratis en voor iedereen. Van vrijdag 6 tot zondag 8 september in Gare Maritime (Picardstraat 11, 1000 Brussel).

Snuif alvast de sfeer op via het onderstaande filmpje:



Ook leuk om te doen, te zien of te proeven:

