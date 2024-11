Groeten uit Zweden: “Als ik alle gezondheidsadviezen zou volgen, moet ik stoppen met werken. Draait het niet allemaal om evenwicht?”

In een ander land opnieuw beginnen met je hele gezin: we dromen er misschien allemaal weleens van, maar Sara dééd het gewoon. Hier lees je haar column over het leven met kinderen zoals het is, in Zweden.

Wie is Sara? 44, getrouwd met Phil en mama van twee karaktervolle kids, Elias (16) en Stina (13). Ze ruilden hun Hasseltse stadswoning in voor het lagom leven in Småland, Zweden.

10.000 stappen per dag

Of het zetten van 10.000 stappen per dag wel zo gezond is als beweerd wordt, kopte het artikel dat ik die ochtend in een online magazine las. Bij vrouwen zouden de gezondheidsvoordelen stagneren bij 7.500. Ik wist niet of ik nu ontgoocheld moest zijn, of toch eerder opgelucht. Weet je nog dat ik onlangs toch overstag ging en een budgetvriendelijke smartwatch kocht? Wel, mijn doel staat momenteel op 7.000, en zelfs met mijn dagelijkse lunchwandeling moet ik erg veel moeite doen om dat getal te zien verschijnen.

Mijn hoofd tolt bij het aanschouwen van al die wijsheid, mijn stressniveau stijgt. Stress? Yoga! Ademhalingsoefeningen! Meditatie! Spijkermat!

Of het nu 10.000 of 7.500 stappen zijn, het gaat om de veelheid aan gezondheidsinformatie waaraan we dagelijks worden blootgesteld, bedenk ik terwijl ik een slok neem van mijn warme koffie. Koffie, waarvan beweerd wordt dat enkele kopjes per dag geen kwaad kunnen, zelfs heilzaam kunnen zijn. Of toch niet? Mijn hoofd tolt bij het aanschouwen van al die wijsheid, het evenwicht is zoek en mijn stressniveau stijgt. Stress? Yoga! Ademhalingsoefeningen! Meditatie! Spijkermat!

Het is een constante tweestrijd in mijn hoofd. Ik leef om te leren en wil zoveel mogelijk informatie verzamelen om te weten wat goed voor ons is. Maar tegelijkertijd zorgt het voor stress, prestatiedruk en faalangst. Als je wéét wat je moet doen om gezond te zijn, waarom doe je het dan niet? Waarom hang je dan in de zetel met een boek terwijl je eigenlijk aan krachttraining zou moeten doen, zeker eens je de veertig gepasseerd bent. Menopauze, weet je wel?

Maar in de zetel met dat boek, dat is toch die waardevolle me-time waar we allemaal zo naar snakken, zorgen voor jezelf, want dat is óók belangrijk om gezond te blijven. En zo blijft mijn gedachtegang gaan, veertig tabbladen open tot het systeem op het punt staat om te crashen. Of op z’n minst een update nodig heeft.

Even uit evenwicht?

Als mijn hoofd weer op hol slaat, neem ik de tijd om rustig rond me te kijken, of kort even naar buiten te trekken. Ik garandeer het je, er zijn weinig dingen die er na slechts tien minuutjes in het bos nog steeds even dramatisch of angstaanjagend uitzien. De natuur brengt niet alleen rust, maar ook inzichten. De laatste jaren heb ik geleerd dat alles draait om evenwicht en lief zijn voor jezelf.

De boeken en podcasts praten me niet langer een schuldgevoel aan omdat ik niet elke dag in een ijsbad zit. een minuut plank, met tape op mijn mond slaap of zware gewichten lift. Alles draait om evenwicht…

Intussen blijf ik fan van mijn smartwatch, gewoon als motivationeel element. Als het buiten grijs en grauw is, met een lucht vol dreigende wolken die elk moment kunnen veranderen in een typische vorm van drache nationale, dan is dat cijfertje op m’n horloge exact wat ik nodig heb om toch die regenjas aan te trekken en te gaan. Maar voel ik me niet lekker, of lukt het om een andere reden niet, dan voelt het niet langer als falen, maar als menselijk zijn. Die regel probeer ik door te trekken in de rest van het leven.

Ik ben niet gestopt met het lezen van gezondheidsboeken en luister nog steeds even graag naar podcasts die beweren dat ze weten wat goed voor je is, maar ze praten me niet langer een schuldgevoel aan omdat ik niet elke dag in een ijsbad zit. een minuut plank, met tape op mijn mond slaap of zware gewichten lift. Als ik alle gezondheidsadviezen zou moeten volgen, kan ik beter stoppen met werken. Er zijn niet genoeg uren in een dag! Ik neem alles in me op, maar met een behoorlijk fijne filter. Enkel wat écht belangrijk is en bij me past, wordt een deel van mijn routine.

En zijn er periodes dat die filter niet goed werkt en het evenwicht zoek is, dan is dat ook oké. Ik weet namelijk waar ik moet zijn. De bomen filteren niet enkel de lucht, maar ook mijn gedachten.

