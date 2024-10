Groeten uit Zweden: “Opeens wordt het duidelijk waarom mijn motivatie zoek is: ik mis mijn smartwatch!”

In een ander land opnieuw beginnen met je hele gezin: we dromen er misschien allemaal weleens van, maar Sara dééd het gewoon. Hier lees je haar column over het leven met kinderen zoals het is, in Zweden.

Wie is Sara? 44, getrouwd met Phil en mama van twee karaktervolle kids, Elias (16) en Stina (13). Ze ruilden hun Hasseltse stadswoning in voor het lagom leven in Småland, Zweden.

De herfst is in het land, inclusief de typisch Zweedse duistere dagen, gure wind én zelfs de eerste nachtvorst. Zomaar, onaangekondigd, zo lijkt het wel. En dat doet wat met je lichaam en je gemoed. Waar ik de laatste weken probleemloos uit bed sprong om te genieten van mijn dagelijkse wandeling en de warmte van de zonnestralen op mijn huid, verlangt elke vezel in mijn lijf nu naar een knusse zetel en een zacht dekentje.

Motivatie onder nul

Het bos doet zijn uiterste best om me te verwelkomen, met haar prachtige herfstkleuren en een overvloed aan lekkere paddenstoelen die wachten om geplukt te worden. Maar het pakt niet, ik zie de schoonheid wel, maar mijn motivatie bevindt zich tegenwoordig op een nog lager niveau dan de temperaturen. Een herfstdipje? Ik heb veel aan mijn hoofd de laatste tijd, waardoor mijn lichaam het nog moeilijker lijkt te hebben om te wennen aan het nieuwe seizoen.

Het gevoel is me niet onbekend, in het begin van de zomervakantie had ik het ook even moeilijk toen alle structuur wegviel. Ik besef dat net op deze momenten je lichaam en geest extra aandacht nodig hebben, maar de motivatie bleef uit.

Is het een herfstdipje?

Tot ik het artikel van collega-redactrice Goele las over haar ervaringen met een sporthorloge. Opeens vielen alle motivationele puzzelstukjes in elkaar: ik miste mijn smartwatch die vlak voor de zomer de geest gaf! Die zat steevast rond mijn pols en gaf me naast het juiste uur ook regelmatig kleine aanmoedigingen. Met een subtiele vibratie voelde ik ‘komaan, Sara, je zit al te lang aan je bureau, tijd om de benen te strekken’. En hop, ik luisterde. Even naar de brievenbus wandelen aan de overkant van de straat, een rondje door de tuin, wat met de katten spelen of snel de was ophangen. Wat je doet maakt niet uit, zolang je maar even niet op je luie gat zit.

SOS smartwatch

Toen mijn oude smartwatch het begaf, kocht ik niet meteen een nieuwe. Ik moest wat op m’n centjes letten en bovendien kwam de zomer eraan, met de motivatie om meer buiten te zijn zou het vanzelf wel goedkomen. Nu de koude weer in het land en in mijn lijf geslopen is, ga ik overstag en bestel ik een, weliswaar budgetvriendelijk en iets minder gesofisticeerd exemplaar. Ik heb al die fancy snufjes niet nodig, zolang mijn nieuwe maatje zorgt voor motivatie en aanmoedigingen in de vorm van hartjes en badges ben ik tevreden. En dat is exact wat mijn nieuwe aanwinst doet.

‘Er bestaat geen slecht weer, enkel slechte kleding’ is een typisch Zweeds gezegde dat ik elke dag een beetje meer probeer te omarmen.

Ik besef dat de redenering ‘meten is weten’, ondanks dat ik absoluut geen cijfertjesmens ben, klopt. 2572 stappen staat er tegen de tijd dat het middag is. Bedroevend! In de plaats van een half uurtje doelloos te scrollen op mijn telefoon trek ik na de lunch nog even naar buiten, weer of geen weer. ‘Je hebt toch geen smartwatch nodig om te weten dat het goed voor je is om even naar buiten te trekken’, aldus manlief. Klopt helemaal. Ook zonder die nieuwe vriend rond mijn linkerpols wéét ik dat wel, alleen doe ik het niet altijd en heb ik vaak een uitvlucht klaar. ‘Het regent, ik kan beter straks even gaan’, waarna de kans groot is dat er straks een ander excuus opduikt.

Geen excuses meer vanaf nu. ‘Det finns inget dåligt väder, bara dåliga kläder’ – er bestaat geen slecht weer, enkel slechte kleding – is een typisch Zweeds gezegde dat ik elke dag een beetje meer probeer te omarmen. De knusse zetel en het zacht dekentje zijn voor later, bij wijze van beloning. Nu ga ik voor de hippe regenjas en de comfy muts. En die draag ik met trots! Want of die motivatie nu helemaal vanuit jezelf komt, of je hebt een klein beetje hulp nodig in de vorm van een aanmoedigend horloge, het belangrijkste is het resultaat. En misschien gaat het na verloopt van tijd wel allemaal vanzelf…

