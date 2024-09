Groeten uit Zweden: “Ik heb vaak bevestiging nodig, of een schop onder de kont, zelfs bij het inrichten van ons huisje”

In een ander land opnieuw beginnen met je hele gezin: we dromen er misschien allemaal weleens van, maar Sara dééd het gewoon. Hier lees je haar column over het leven met kinderen zoals het is, in Zweden.

Wie is Sara? 44, getrouwd met Phil en mama van twee karaktervolle kids, Elias (16) en Stina (13). Ze ruilden hun Hasseltse stadswoning in voor het lagom leven in Småland, Zweden.

“Jullie zijn toch altijd met een projectje bezig, waar halen jullie de energie vandaan?”, vroeg de buurvrouw zich af. We hadden haar en haar man tijdens een etentje -dat door de drukte al meerdere keren werd uitgesteld- enthousiast verteld over het vakantiehuisje dat we in de zomer kochten. Je steekt er behoorlijk wat tijd in gaf ik toe, maar zo’n project dat helemaal je ding is, dat gééft ook energie.

Elk detail moet kloppen in ons vakantiehuisje

“Ik heb dé kast die je voor ogen had gevonden. Kopen?” appte ze me

Het huisje is eigenlijk best in orde, functioneel en proper zou je kunnen zeggen. Ben je enkel uit op winstbejag, dan zet je er snel wat meubeltjes in en plaats je het op een van de bekendere verhuursites. Klaar. Zo werkt het echter niet in mijn hoofd. Functioneel is niet voldoende, het hele plaatje moet kloppen. Het gaat om de beleving, het moet al je zintuigen prikkelen en de typisch Zweedse gezelligheid uitstralen waar ik ooit verliefd op werd. Pinterest perfect inrichten dus. Over elk detail wordt nagedacht.

Dat laatste is meteen ook mijn grootste struikelblok, mijn innerlijke vijand die perfectionisme heet en me regelmatig verlamt. Ik ken mezelf, ik kan eindeloos blijven twijfelen, zelfs over een kadertje dat amper een euro kost in de plaatselijke kringloop. Om mee aan de slag te gaan met het inrichten én die eeuwige twijfel is er gelukkig Ilona, een interieurspecialiste die, net als ik, een zwak heeft voor de typisch Scandinavische stijl. Ik leerde haar via Instagram kennen en twijfelde geen seconde. Haar expertise -samen met een eindeloos enthousiasme- is exact wat ik nodig heb om dit project te laten slagen.

Er wordt dus heel wat heen en weer geappt de laatste tijd. Ze weet exact welk gevoel ik wil overbrengen in het vakantiehuisje en voelt perfect aan wat ik belangrijk vind. Heb ik een bepaald type oude linnenkast in mijn hoofd, stuurt ze me een paar dagen later een foto door. “Ik heb ‘m gevonden, kopen?”. Mijn hart maakt een sprongetje, het zoveelste.

Over leren inrichten, en durven!

Ik zou kiezen voor de veilige optie en de lelijke vinylvloer laten liggen, maar elke dag dromen over wat eronder zit…

Ze is niet enkel een kei in het vinden van schatten of het lezen van wat er zich in mijn hoofd afspeelt, ze is ook een noodzakelijk klankbord. Slechts een berichtje met goede raad verwijderd als ik tijdens een vrij moment zélf op schattenjacht ga. Ik geef het grif toe, ik heb vaak bevestiging nodig, en een schop onder de kont, maar alles volledig uit handen geven -genre Blind gekocht– zou me tot waanzin drijven, daarvoor geniet ik zelf te veel van het inrichten. Ik leer ook elke dag bij, en laat me met plezier overtuigen bij alweer een geval van opkomende twijfel.

Zoals de oude vloer kwestie bijvoorbeeld. “Ik zou het durven!”, roept ze enthousiast als we de voor- en nadelen van het verwijderen van de bestaande vloer op tafel leggen. Ik zou hoogstwaarschijnlijk kiezen voor de veilige oplossing en de eerder saaie vinyl laten liggen, met als enige argument dat het ‘makkelijk schoon te maken is’. Maar tegelijkertijd zou ik bij elke aanblik ervan dromen over de prachtige oude planken die eronder verscholen liggen, een beetje hobbelig en hier en daar krakend, maar authentiek. En vooral perfect passend bij de huiselijke, charmante sfeer die ik voor ogen heb.

“Ok, laten we ervoor gaan”, hoor ik mezelf zeggen, licht verbaasd over de woorden die uit mijn mond komen. Maar bij het zien van de enthousiaste lach van Ilona weet ik dat het goed komt.

Wordt vervolgd!

