Groeten uit Zweden: “De zomer in Zweden zit erop. Maar de volgende wordt nóg beter!”

De zomer in Zweden is nu écht voorbij, dat gevoel heb ik althans. Ook al is de zon nog van de partij, het feit dat de kinderen alweer twee weken naar school gaan en de bezoekjes uit België op hun einde lopen, luidt officieus het einde van het vakantiegevoel in. Weemoedig word ik er niet meer van. Het is lagom geweest, zouden de Zweden zeggen. Precies goed.

Genieten van de zomer in Zweden

Elke keer beloof ik mezelf aan het begin van de zomer om er écht van te genieten. Nog meer dan vorig jaar. Niets uitstellen en ten volle profiteren van elk moment. Naar buiten als de zon schijnt, zwemmen als het kan, uitstapjes doen in het weekend, je begrijpt me wel. Nu de dagen aanzienlijk korter worden en je ’s avonds al eens een extra truitje nodig hebt, vraag ik me af of ik er alles uit heb gehaald, uit die heerlijke Zweedse zomer.

Bezoek hier in Zweden betekent ook voor ons even aan de handrem trekken en meer in het moment leven…

En het antwoord is volmondig ja! We zijn niet weggeweest, zelfs niet voor een paar dagen, voor de meeste mensen toch dé graadmeter als het op een goede vakantie aankomt. Ik kan dus niets vertellen over de heerlijke Italiaanse pasta’s, de prachtige Spaanse stranden of de avontuurlijke Zwitserse bergen. Ik heb geen vakantiekleurtje, geen tas vol souvenirs en geen plakboek vol foto’s van exotische bestemmingen.

Maar ik heb wel genoten en geleefd in het nu. Als er bezoek was, trokken wij ook even bewust aan de handrem en voelde hun vakantie ook deels als verlof voor ons. Zo zou je kunnen zeggen dat het bezoek van mijn mama de zomer in Zweden inluidde en mijn papa en broer ’m deze week afsluiten. De cirkel is rond. De natuur geeft het voorbeeld en laat de eerste blaadjes vallen, het is tijd om los te laten.

Vakantie voor anderen

Geen nood, volgend jaar komt er namelijk weer eentje. En ook dan mag de vakantie van anderen gerust een belangrijke rol innemen. Het werd de afgelopen maanden opnieuw duidelijk hoe erg ik geniet van faciliteren, maar vooral ook enthousiasmeren en inspireren. Tijdens onze allereerste vakantie in Zweden, intussen meer dan tien jaar geleden, werd ik verliefd op dit land. Elk jaar gingen we terug, telkens naar een andere streek, en de liefde werd groter en groter. Het waren de tips van locals die ons leerden hoe het échte Zweden eruitzag en ons naar de mooiste plekjes brachten.

Ik wil mensen enthousiasmeren en inspireren en mijn liefde voor het land delen. Dát is waar ik blij van word en energie van krijg

Dat gevoel wil ik delen. Ik wil mensen laten afwijken van de platgetreden paden die je in elke toeristische brochure vindt en laten kennismaken met de authentieke plekjes waar ik zelf nog elke keer van onder de indruk ben. De vooroordelen – extreem duur, koud en heel erg ver – uitwissen en hen het échte Zweden laten kennen.

De sleutel tot dit succes ligt in een klein, schattig vakantiehuisje dat we onlangs op de kop konden tikken, waar ik de komende maanden al mijn liefde in ga stoppen. Ik heb er zoveel zin in! Mijn hoofd barst van de ideeën, elk vrij moment ben ik op zoek naar het juiste behangpapiertje of de perfecte tweedehandsvondst. Dit is waar ik blij van word en energie van krijg. Dit is hoe ik mijn liefde voor het land en de typisch Zweedse, rode huisjes met iedereen wil delen.

Wordt absoluut vervolgd!

