Groeten uit Zweden: “Stressen over het kerstmenu? In Zweden is het elk jaar hetzelfde…”

In een ander land opnieuw beginnen met je hele gezin: we dromen er misschien allemaal weleens van, maar Sara dééd het gewoon. Hier lees je haar column over het leven met kinderen zoals het is, in Zweden.

Wie is Sara? 44, getrouwd met Phil en mama van twee karaktervolle kids, Elias (16) en Stina (13). Ze ruilden hun Hasseltse stadswoning in voor het lagom leven in Småland, Zweden.

Tijdens de feestdagen staat bij de meeste families eten centraal, dat is bij ons niet anders. Op kerstavond is het feest bij mijn mama, de dag erna schuiven we de voetjes onder tafel bij de schoonmama. Wat er op die bewuste dagen op tafel komt is al even bekend, oma en oma willen immers niet zoals twee jaar geleden dezelfde hoofdschotel serveren. We zijn slechts één keer per jaar in België, er wordt dus hoog ingezet. De juiste lekkernijen op tafel toveren zorgt voor een – gezonde? – portie stress.

In Zweden staat er elk jaar hetzelfde op het kerstmenu, bij alle families. Op vlak van eten houdt de Zweed van tradities

Kerstmenu zonder stress

Daar hebben ze hier in Zweden alvast geen last van. Op vlak van eten houdt de Zweed van tradities, geen kerstavond zonder Julbord (letterlijk ‘kersttafel’), en dus serveren Zweedse families elk jaar dezelfde gerechtjes. Ingelegde haring, zalm op verschillende manieren klaargemaakt, een kersthammetje, de typisch Zweedse gehaktballetjes, worst en Janssons frestelse (een gerecht met aardappelen, ansjovis en room) mogen zeker niet ontbreken.

Beetje duf en inspiratieloos? Wel, het gaat zelfs nog wat verder dan dat. De traditie alle eer aandoen doe je door de zeven gangen van het kerstmenu te respecteren, en je bord niet te vol te leggen zodat je van alles kan proeven, in de juiste volgorde welteverstaan. Beginnen doe je met de haring, ronde twee is voorbehouden voor de verschillende soorten zalm. Daarna volgen koude gerechtjes, gevolgd door de warme. Afsluiten doe je met dessertjes: een kaasplankje, nadien een soort rijstpap en tot slot julgodis, kleine snoepjes voor bij de koffie of thee.

Er valt wat te zeggen voor die voorspelbaarheid. Een deel stress valt weg, waardoor er ruimte komt voor wat er écht toe doet: samenzijn

Oproep tot eenvoud

Niet echt mijn ding, zo elk jaar hetzelfde, is een veelvuldig voorkomende reactie. En toch valt er wat te zeggen voor die voorspelbaarheid. Voor behoorlijk wat mensen neemt het een aanzienlijk deel van de stress weg, waardoor er automatisch meer ruimte is voor waar het écht toe doet: samenzijn, luisteren en tijd maken voor elkaar. Want hoewel velen belang hechten aan wat er op tafel verschijnt, is bij elkaar zijn exact wat ons geluksgevoel aanwakkert tijdens de feestdagen.

Hierbij dus een warme oproep tot eenvoud, en vooral ook een uitnodiging tot loslaten van verwachtingen. Maak het gezellig, zonder perfectie na te streven. Trek een jurk aan die al jaren in je kast hangt, die je leuk vindt maar die vooral ook lekker zit. En haal je geen stress op de hals om dat ene volmaakte cadeau te vinden voor de persoon wiens naam je trok. De kans dat het veel te snel achteraan in een vergeten lade belandt is reëel.

En vooral: ga voor een simpel, of lekker voorspelbaar, kerstmenu dit jaar.

Fijne feestdagen!

