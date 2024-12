Groeten uit Zweden: “Ik moet het bekennen: ik hou niet van kerstmarkten”

In een ander land opnieuw beginnen met je hele gezin: we dromen er misschien allemaal weleens van, maar Sara dééd het gewoon. Hier lees je haar column over het leven met kinderen zoals het is, in Zweden.

Wie is Sara? 44, getrouwd met Phil en mama van twee karaktervolle kids, Elias (16) en Stina (13). Ze ruilden hun Hasseltse stadswoning in voor het lagom leven in Småland, Zweden.

Ik moet iets bekennen, ik ben nooit fan geweest van kerstmarkten. Terwijl het kerstgevoel voor mij gelijkstaat aan warmte en gezelligheid, kreeg ik bij de kerstmarkten eerder een kermisgevoel. Drukte, kitscherige lampjes, luide clichémuziek en – om het eerder vernoemde kermisgevoel alle eer aan te doen – vaak zelfs een heus reuzenrad of megaglijbaan. Dit alles wordt overgoten door een sausje van braadworst, churros, oliebollen, suikerspin en glühwein.

Waar anderen kerstmarkten gezellig vinden, is het voor mij al snel te druk. Doe mij maar het échte winterland, hier achter in het Zweedse bos…

Het commercieel succes van kerstmarkten

De mensen schuifelen, voetje voor voetje, van het ene kraampje naar het andere, zich luidop afvragend hoeveel kerstballen er in hun kerstboom zouden passen. Want daarvoor kom je naar de markt, toch? Voor de leukste kerstballen en hangertjes in de nieuwe trendkleuren en de meest fonkelende lichtjes. Of gaat de liefde voor de kerstmarkt toch vooral door de maag, en komt de gemiddelde liefhebber uit zijn kot om zich, staand aan een veel te klein tafeltje, te goed te doen aan warme wijn en worst op een kartonnen bordje?

Ik snap het wel, hoor, het commercieel succes van deze markten die als paddenstoelen uit de grond rijzen. Elke zichzelf respecterende stad heeft er tegenwoordig eentje, met vaak klinkende namen als winterland of winterpret. Wat anderen gezellig vinden, is voor mij al snel te druk. Deze hoogsensitieveling doe je dus geen plezier met een dergelijk uitstapje. Geef mij maar de échte winterpret of het winterland bedekt met sneeuw hier in het bos.

Voor échte warmte, gezelligheid en authenticiteit, daar kom ik graag voor uit mijn winterse cocon

Authentiek en kleinschalig = gezellig

Ook al worden ze ook hier door vriend en vijand geprezen, laat ik zelfs in mijn nieuwe thuisland Zweden de grote commerciële kerstmarkten aan me voorbijgaan. Al wil ik het hele concept niet meteen veroordelen, want warmte, gezelligheid en authenticiteit, daar kom ik graag voor uit mijn winterse cocon. Gelukkig zijn er verschillende kleinschalige, plaatselijke initiatieven die exact dát bieden.

Schattige schapenvelletjes van de lokale boer, lekker warme met de hand gebreide wanten, houten of keramieken kunstwerkjes, de mooiste kransen om aan je voordeur te hangen, zelfgemaakte verzorgingsproducten met al het goeds van de natuur, handgetekende kaartjes, lekkers van op de boerderij en natuurlijk de mooiste liedjes gezongen door het plaatselijk koor.

Authentiek, dat lijkt het codewoord. Dat betekent ook dat je de kans moet grijpen als ze zich voordoet. De originele marktjes kun je doorgaans slechts enkele dagen, of in sommige gevallen slechts enkele uren, bezoeken. Eind november tot begin december zijn de topmomenten.

Kerstavond zelf is een tijd die voorbehouden wordt aan de familie, dan telt maar één ding en dat is samenzijn met heerlijke lekkernijen! Een Zweeds julbord, of in ons geval lekkere Belgische kost, want tijdens kerst steken we al te graag de voetjes onder tafel bij mama en schoonmama. Daar kijk ik pas naar uit!

