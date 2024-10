“Vroeger was het de bellemadam die het feest inluidde met haar bel, nu is het de Belle Madam-wijn”

Hoofdredactrice Karen wilde een Libelle-wijn maken. Dus trok ze naar een Zuid-Frans chateau om er van het leven – en de wijn! – te proeven. Deze week het laatste deel.

Aandacht, aandacht!

B-day vandaag. Niet mijn verjaardag, maar… tromgeroffel: Bottel-dag! Met een mengeling van trots en nu al lichte melancholie – straks verlaat ik dit kleine paradijs – stap ik mijn gîte uit. Ik aai Nelson en Miles en wandel over de knisperende kiezeltjes van de binnenkoer naar de blauwe deur die naar de kelder leidt. De koelte in de kelder doet goed, ik versnel mijn pas, want ik ben razend benieuwd. “Kijk daar, onze échte Belle Madam”, roept kasteelheer Floris me toe als ik de bottel-ruimte binnenkom. Het zou een mooi compliment kunnen zijn, maar ik weet beter. Belle Madam is de naam van onze wijn en Floris staat al meer dan een uur te kijken hoe duizenden flessen na elkaar worden gevuld met het heerlijke witte en rode goedje.

“Vanwaar komt die naam eigenlijk, Karen?” vraagt Floris. “En waarom is het Belle Madam, en niet Madame, zoals in het Frans zou moeten?” Hij schrikt als ik vertel dat Belle Madam eigenlijk geen Frans is. Het is leuk dat het een Franse air heeft, maar Belle Madam komt uit de Vlaamse folklore. Vroeger had elke stad of elk dorp een bellemadam of belleman, iemand die met zijn bel klingelde en met luide stem nieuwtjes verkondigde, maar ook evenementen zoals feesten of braderieën inluidde. Nu zijn er nog maar een paar over, Mechelen heeft de enige Vlaamse bellemadam, en in Hasselt roept de belleman nog bij elk feest: “Aandacht, aandacht, aandacht!”

“Ik snap het,” zegt Floris, “net als de bellemadam vroeger met haar bel, is het nu de Belle Madam-wijn die het feest inluidt. Goed gevonden.” Zo zie ik het inderdaad. Wijn die wordt ontkurkt, is de aftrap van een avond genieten, vertragen, tijd nemen voor jezelf of voor je tafel vol vrienden of familie. En uiteraard is Belle Madam ook een ode aan de schoonheid van vrouwen. Elke vrouw verdient het om een Belle Madam genoemd te worden (met of zonder ‘e’ achter Madam :-), de stralende gastvrouw die het feest opent.



Floris en ik bekijken samen de flessen die al klaarstaan voor transport. Ze zien er prachtig uit! Het etiket is vrouwelijk en dromerig, terwijl het ook realistisch is, want zo ziet Chateau Canet er écht uit. Recht uit een roman van Santa Montefiore. En wie goed kijkt, ziet het belletje op de tafel staan en weet nu waarom dat er staat. De flessen hebben een prachtig gouden kapje. Ook niet toevallig. Het goud benadrukt het feestelijke van de wijn. “En door voor een kurk in plaats van een schroefdop te kiezen, heb je ook nog eens dat feestelijke flop-geluid. Da’s beter dan een bel, hoor”, grapt Floris.

Even later komen kasteelvrouw Victoria en vinologe Heleen de flessen mee bewonderen. Terwijl we ze vastnemen en ronddraaien, horen we achter ons een ‘flop’. Het is Floris die een fles opent. “De lezeressen kunnen toch wel een fles missen, niet?” Gespeeld gechoqueerd toosten we met Floris mee. Op het leven, op onze wijn, maar vooral op onze lezeressen. Onze Belle Madammen.



PS Ik heb voor jullie een heleboel filmpjes gemaakt op het wijndomein, dus check zeker onze Instagram-pagina (@libellebelgie).

