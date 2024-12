Van bloemen tot blender: redactrice Nele heeft lak aan praktische cadeaus

Als koppel kan het niet alle dagen feest zijn. Maar moet je je zorgen beginnen maken wanneer je van je liefste straks een broodrooster met een strik errond onder de kerstboom vindt? Redactrice Nele denkt er het hare van.

Lichtjes beduusd staar ik naar het bakelieten monster voor me op tafel, z’n blinkende, aluminium grillplaten nog smetteloos zwart, als een opengesperde mond die me net niet lijkt uit te lachen. Apetrots toont hij me de wisselbare platen, ‘waarmee je dus ook wáfels kunt bakken hè, liefje!’ en het bijbehorende receptenboekje, dat met een parmantig flap-flap-flap uitklapt.

“Ik had het nochtans kunnen weten: zijn voorliefde voor pastapotten in élk formaat. Om nog maar te zwijgen van die kast vol ongebruikte gadgets

Ik weet niet wat ik het ergste vind: dat het simpele croque-monsieur-machientje dat ik voor ogen had een giga grillding blijkt te zijn waarmee je een heel leger in één keer van gebakken bokes kunt voorzien. Of het feit dat we na enkele jaren samenzijn blijkbaar al aanbeland zijn op dát moment in onze relatie. Het Geven der Praktische Cadeaus. Ik had het nochtans kunnen weten: zijn voorliefde voor pastapotten in élk formaat. Om nog maar te zwijgen van die kast vol ongebruikte gadgets. ‘Het is het gebaar dat telt’, zeggen ze. Nu ja, voor mij dan graag een gebaar dat niet in m’n keuken of m’n huishouden thuishoort. En ik ben vast niet de enige.



Ik zou ze geen eten willen geven, de koppels die elkaar een stofzuiger cadeau doen, vergezeld van romantische zinnen à la ‘En aangezien het best prijzig was, telt dat zowel voor kerst als onze beider verjaardagen’. Ik herinner me nog levendig hoe een ex ooit besliste dat we überhaupt géén cadeaus meer zouden geven aan elkaar, ‘want het leven was al duur genoeg’. Nodeloos te zeggen dat die relatie geen lang leven beschoren was. Het klinkt wat ondankbaar om te zeuren over een cadeau, maar als je goed naar elkaar luistert, vind je toch altijd wel inspiratie? Ik ga te rade bij seksuoloog en relatietherapeut Filip Geelen, die zelf trouwens héél blij wordt van een nieuwe, gestileerde kom voor zijn keukenrobot.

Behoud de speelsheid

Filip Geelen: “Elke relatie gaat door verschillende fases. Van de eerste vonkjes naar het vuur dat begint te branden en waar jullie je allebei comfortabel aan kunnen warmen. Daarna doven deze allesverterende vlammen – verliefdheid wordt liefde na ongeveer achttien maanden – en worden ze, in het beste geval, een waakvlam die af en toe nog eens goed knettert. Om maar te zeggen dat de meeste relaties een soort ‘volwassenheid’ bereiken. Waarin je weet wat je van de ander – en jezelf! – kunt verwachten. De schattige post-its op de keukentafel verdwijnen, de onverwachte doos pralines lijkt spoorloos en dat extra lieve whatsappje kun je al helemaal vergeten.

“Wanneer er een shift gebeurt van voorspel naar voorspelbaar, moet je opletten

Sommigen blijven briefjes achterlaten in de brooddoos van hun partner. Anderen vinden er nooit eentje tussen hun sandwiches. Kunnen we daar een tijdspanne op kleven? Moeilijk. En op zich hoeft dat ook nog niet meteen een ramp te zijn; het gevaar schuilt vooral in de luiheid. Wanneer de sleur in je relatie komt en er een shift gebeurt van voorspel naar voorspelbaar, moet je opletten. De speelsheid is weg en je doet geen moeite meer voor elkaar. Daar waar in het begin nog vanuit jezelf kleine attenties worden gegeven, lijkt nu het fysieke geven van een cadeautje een opdracht geworden. Een ‘taak’ die moet worden volbracht.”

Praktisch, niet per se rode vlag

Ik denk aan het eenzijdige geen-cadeautjes-pact van mijn ex en besef dat dus niet het gebrek aan een attentie het probleem was, maar het gebrek aan interesse tout court. Maar een praktisch cadeau hoeft niet per se een rode vlag te zijn, aldus Filip Geelen. “Het is oké dat er een overgang is van de romantisch geïnspireerde naar de meer praktische cadeaus. Dan valt dit eerder onder de categorie ‘goed besteden van het gezamenlijke budget’.

Dat zal vooral voorkomen wanneer jullie al een tijdje gesetteld zijn en de functionaliteiten van het dagelijkse leven op jullie nemen en verdeeld hebben. Dan kan het feit dat er een feestdag of verjaardag aankomt net dienen als excuus om een grotere aankoop te rechtvaardigen. Want geef toe: hoe duur is een goede stofzuiger wel niet? En als het financieel niet lukt om elkaar iets extra’s te gunnen, dan getuigt het net van een goed inzicht om elkaar even niets te moeten geven.”

Elk zijn eigen liefdestaal

Ik bedenk me dat mijn cadeau-antennes eigenlijk heel het jaar door op scherp staan, en ik weet steevast een pakje te scoren dat mijn partner raakt, ongeacht de prijs. Zo hou ik ook lijstjes bij in m’n telefoon, waarop ik flarden noteer van gesprekken, wensen en al-dan-niet subtiele hints. Zo werken mijn hersenen gewoon, maar ik kan niet verwachten dat mijn partner op dezelfde manier denkt, of zoals Filip Geelen het benoemt, dat hij dezelfde liefdestaal spreekt.

Wat betékent een cadeau eigenlijk voor jou? Wil je jezelf op een goed blaadje zetten, of doe je het puur voor de ander?

“Tonen dat je elkaar graag ziet, kan op verschillende manieren. Zo zijn er vijf ‘liefdestalen’, waarvan cadeautjes geven of ontvangen er een van is. Deze vijf zijn ‘lichamelijke aanrakingen’, ‘kwaliteitsvolle tijd spenderen’, ‘positieve woorden’, ‘hulpvaardigheid’ en ‘cadeaus geven/ontvangen’. In een relatie spreken en horen we deze talen alle vijf graag in meer of mindere mate. Misschien zegt het je partner echt niets om voor jou iets uit te zoeken, want is dat niet zijn of haar taal. Dan kan het echt een daad van liefde zijn wanneer hij of zij het dan wél doet. Probeer dan de intentie erachter te zien.

Daarnaast kun je je ook het volgende afvragen: wat betékent een cadeau eigenlijk voor jou? Wat maakt dat jij deze liefdestaal graag spreekt? Waarvan is het de afspiegeling? Van jouw uiting van liefde? Van het binden van de ander aan je? Wil je jezelf op een goed blaadje zetten, of doe je het puur voor de ander? Kom je uit een relatie waarin je amper iets ontving (ook al had je dit zo graag gewild!) en heeft dit jou doen wankelen? Vragen die je jezelf kunt stellen wanneer je een ‘deep dive’ wilt maken rond het onderwerp en wat het met jou en je relatie doet.”



Het zijn de kleine dingen…

Ik denk aan het grillmonster dat intussen al enkele jaren stof staat te vergaren in mijn garage, maar ook aan dat ene verjaardagsfeest op anderhalve meter – een coronafeestje volgens de regels van de kunst – waar ik niets van afwist en waarop ik het niet droog kon houden. Door mijn liefste tot in de puntjes georganiseerd, mét snacks, gebakken, gegrild en mooi afgewerkt dankzij een hele batterij aan kleine keukenelektro. Laatst kreeg ik een wondermooie handtas cadeau, eentje waarop ik m’n oog al een hele tijd geleden had laten vallen. Maar het kleine notitieboekje binnenin ontroerde me tien keer meer.

Ik voelde me gezien, en dat was me veel meer waard dan alle sacochen in de hele wereld.

Op een moment waarop ik al eventjes worstelde met een writer’s block van jewelste, las ik op de eerste bladzijde ‘Voor mijn liefste schrijfster: dat dit schriftje je weer mag inspireren’. Ik voelde me gezien, en dat was me veel meer waard dan alle sacochen in de hele wereld. Wat man-lief natuurlijk níét wist, was dat de eerste notities in dit boekje over zijn, ehm, bakelieten ‘liefdestaal’ zouden gaan. Maar hey, mijn liefdestaal zit ’m nu eenmaal in positieve woorden uiten. Of schrijven. Voor een weekblad dat een ietsiepietsie meer lezers trekt dan dat kleine schriftje… Love you, baby!

Ken je liefdes-abc: de 5 liefdestalen • volgens seksuoloog en relatietherapeut Filip Geelen 1 Cadeautjes geven/ontvangen

2 Lichamelijke aanrakingen

3 Kwaliteitsvolle tijd spenderen

4 Positieve woorden uiten

5 Hulpvaardig zijn

In 5 tips naar het perfecte pakje • met seksuoloog en relatietherapeut Filip Geelen:



1 “Praat! Leg het onderwerp ‘cadeaus’ op tafel en zet de neuzen in dezelfde richting: geven we cadeaus? Apart of samen? Iets fysieks, of mag het ook iets leuks zijn om samen te doen? Het is pas wanneer je partner wéét wat je eigenlijk wilt, dat hij of zij erop kan inspelen.”

2 “Voel. Probeer goed aan te voelen en te achterhalen wat een cadeau precies voor jou betekent en deel dat met je partner.”

3 “Budgetteer. Of net niet, zolang jullie je allebei maar goed voelen over wat het cadeau heeft gekost, zeker wanneer een van jullie meer verdient. Het laatste wat je wilt, is dat zo’n cadeau zorgt voor een onevenwicht in je relatie.”

4 “Hint. Tenzij je gek bent op verrassingen – en er achteraf ook niet op terugkomt in een verhitte discussie – houdt niets je tegen om je partner al dan niet subtiel in een bepaalde richting te gidsen.”

5 “Krop niets op. Stel dat je toch teleurgesteld bent in een bepaald cadeau, verval dan niet in verwijten. In plaats van ‘Hoe kun je nu zoiets geven, ik ben je meid niet!’, kun je beter vertrekken vanuit jezelf: ‘Het voelt bij mij alsof je me niet goed genoeg kent.’ “

Met dank aan seksuoloog en relatietherapeut Filip Geelen (Instagram: filip.geelen) • Illustratie: Marianne Van de Walle

