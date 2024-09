Vijf bekende vrouwen over de menopauze

De menopauze bespreekbaar maken? Daar helpen deze vrouwen met plezier aan mee!

Gwendolyn Rutten (49), politica

“Een jaar lang voelde ik me niet thuis in mijn lichaam. Mijn slaapritme veranderde, ik kreeg spier- en gewrichtspijn, mijn gewicht nam om onverklaarbare redenen toe en ik had een zwaar gevoel op mijn borstkas. Het was zo erg dat ik een hartonderzoek liet uitvoeren. Ik was net gestopt met toppolitiek. Jarenlang had ik intensief geleefd, dus ik weet de symptomen aan de weerbots.

Toen ik buitenkwam bij mijn gynaecoloog, barstte ik in tranen uit. Ik werd dan ​​​​​​​tóch niet gek… Dr. Depypere schreef me een hormonenbehandeling voor

Tot ik op Radio 1 een aflevering van ‘De Wereld van Sofie’ hoorde, waarin gynaecoloog Herman Depypere het had over het vrouwenlichaam en de werking van onze hormonen. Toen ik op zijn website terechtkwam, vielen de puzzelstukjes in elkaar en maakte ik een afspraak. Tijdens de consultatie luisterde hij naar mijn verhaal en zei hij: ‘Volgens mij zit u in de overgang.’ Hij nam bloed af, deed een echografie en zijn diagnose werd bevestigd.

Toen ik buitenkwam, barstte ik in tranen uit. Ik werd dan ​​​​​​​tóch niet gek… Dr. Depypere schreef me een hormonenbehandeling voor. Na tien dagen voelde ik me weer mezelf en eerlijk? Ik denk niet dat ik mijn terugkeer naar de politiek zonder hem had kunnen maken. Ik moet in mijn job snel schakelen en heb korte recuperatieperiodes. Zonder de hormonen zou ik dat niet opnieuw hebben aangekund, omdat ik op bepaalde dagen amper kon functioneren.”

Tine Embrechts (49), actrice en presentatrice van ‘Menopauzia’

“Toen dit voorjaar bekend raakte dat ik voor VRT een reeks zou maken over de menopauze, kreeg ik ongelooflijk veel reacties. De meeste van de vrouwen waren blij dat het thema op tv aan bod zou komen, maar er waren ook een hoop vrouwen die hun klachten met mij deelden. Ik kon onmogelijk alle berichten beantwoorden, maar hoop dat zij zich gesteund zullen voelen door het programma.

We kennen allemaal de fysieke klachten, maar er zijn ook vrouwen die een ongelooflijke mentale klap krijgen. Daar weten we nog te weinig over

Wat ik tijdens het maken van ‘Menopauzia’ leerde? Wacht niet tot je in de overgang of de menopauze zit om je voor te bereiden. En we kennen allemaal de fysieke klachten, maar er zijn ook vrouwen die een ongelooflijke mentale klap krijgen. Daar weten we nog te weinig over. Ook de impact op relaties wordt onderschat. Veel mannen begrijpen niet wat er met hun vrouw gebeurt. Laten we het onderwerp uit de suffige sfeer halen en niet alleen onszelf, maar ook onze partners informeren.”

Sabine Hagedoren (56), weervrouw

“Op 26 juni 2023, mijn 55ste verjaardag, was hij daar: mijn eerste vapeur. Ik zat aan mijn bureau bij VRT. Op voorhand vroeg ik me af hoe zo’n opvlieger zou voelen. Zou het zijn zoals in de zomer, wanneer je door de warmte in zweten uitbarst? Daar viel het niet mee te vergelijken. Het ene moment zat ik te werken, het volgende moment wilde ik het liefste al mijn kleren uitspelen.

Als het druk is of ik een paar korte nachten achter de rug heb, komen de opvliegers vaker voor. Maar als ik rustig blijf en me concentreer op mijn ademhaling, gaan ze snel weer over

Sindsdien keren de opvliegers terug in periodes. Als het druk is of ik een paar korte nachten achter de rug heb, komen ze vaker voor. Maar als ik rustig blijf en me concentreer op mijn ademhaling, gaan ze snel weer over. Ik heb ook last van vergeetachtigheid. Dan zeg ik iets tegen mijn kinderen, en antwoorden ze: ‘Mama, dat heb je al gezegd.’

En ja, de kilo’s… Ik las dat je tijdens de menopauze drie tot vier kilo kunt bijkomen en dacht: no way. Daarom let ik nu meer op. Vroeger at ik voor de tv graag koeken. Nu hou ik het bij één koek en koop ik ook tomaten, komkommers en wortels om te snacken. Het vraagt discipline, maar voor mij werkt het.”

An Nelissen (69), actrice

“Toen ik twintig jaar geleden begon te touren met mijn theatershow ‘De Menopauzemonoloog’ werd duidelijk dat er een taboe op het onderwerp rust. De voorstelling werd een succes en dit voorjaar blies ik ze nieuw leven in. Bij de eerste Menopauzemonoloog stond ik zelf net voor de overgang. Een vriendin is gynaecologe en vertelde me wat me te wachten stond.

Oké, je komt waarschijnlijk enkele kilo’s bij en opvliegers zijn geen lachertje, maar als we erover babbelen en er af en toe mee lachen, geraken we er samen door

Ik had ook veel aan het boek ‘De waarheid over het vrouwenlichaam’ van de Franse wetenschappelijk journaliste Nathalie Angier. Ondertussen zijn mijn klachten een jaar of zeven verdwenen. Ik wil de menopauze humoristisch benaderen. Het staat iedere vrouw te wachten en er zijn uiteraard vrouwen met ernstige klachten, maar het klopt niet dat je leven voorbij is eens je in de overgang komt. Ook je seksleven niet. Bij sommige vrouwen zakt het libido, maar dat is zeker niet altijd het geval. Oké, je komt waarschijnlijk enkele kilo’s bij en opvliegers zijn geen lachertje, maar als we erover babbelen en er af en toe mee lachen, geraken we er samen door.”

Annick Ruyts (61), Libelle-columniste

“Omdat ik mijn hele leven last had van pijnlijke maandstonden, onderging ik op mijn 40ste een hysterectomie. Mijn baarmoeder en baarmoederhals werden verwijderd, mijn eierstokken niet. Ik menstrueerde niet meer en vroeg aan een vriendin hoe ik zou weten dat ik in de menopauze zat. ‘Annick,’ antwoordde ze, ‘je gaat wakker worden en het gevoel hebben dat je bed in brand staat.’ Ik moest daar toen erg om lachen, maar rond mijn 52ste was het op een nacht zo ver: het bed stond in brand.

Voor mij heeft het altijd gewerkt om de humor van de situatie in te zien en op die manier de menopauze ook tegenover anderen te normaliseren

Ik vind het belangrijk om meer over de menopauze te praten. Enkele jaren geleden werd ik gevraagd voor een item op de radio over het thema. Het ging erover dat vrouwen ook op de werkvloer ongemakken ervaren, maar het moeilijk vinden om daar aandacht voor te vragen. Zelf had ik daar geen moeite mee. ‘Is het hier écht warm of heb ik een vapeur?’ , vroeg ik dan met een kwinkslag aan mijn collega’s. En ook of het raam open mocht. Voor mij heeft dat altijd gewerkt: de humor van de situatie inzien en het ook tegenover anderen normaliseren.”

Kom naar de Libelle Menopauzedag!

Op 29 september vindt in congrescentrum Lamot in Mechelen onze eerste Libelle Menopauzedag plaats. Een dag vol deskundige info van experts, leuke prak-tische sessies rond kleding- en voedingsadvies (met o.a. ​​​​​​​Sandra Bekkari) en vooral fijne babbels met andere vrouwen. Info en tickets vind je hier.

