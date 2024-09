“Mijn zoon heeft is de laatste tijd fel vermagerd; ik ben bang dat hij denkt dat je alleen maar leuk en mooi bent als je heel slank bent”

Niet alleen meisjes ervaren druk om aan schoonheidsidealen te voldoen, ook steeds meer jongens worstelen ermee. Ruben viel op korte tijd veel af en zijn mama Sophie is ongerust dat hij een ongezond zelfbeeld heeft.

Sophie (41): “Vorige week liet ik foto’s van onze vakantie aan een vriendin zien. Opeens viel het mij op hoe mager Ruben is. Erna ben ik door de foto’s van de laatste maanden beginnen te scrollen, en daar zie je het heel duidelijk: mijn zoon heeft een metamorfose ondergaan, en ik weet niet wat ik daarvan moet denken.

Ruben was zo’n kind dat een uur na het ontbijt al om een tussendoortje vroeg. Hij at altijd heel graag, maar dat had nooit invloed op zijn lichaamsbouw. Dat veranderde toen hij naar het middelbaar ging. Hij stopte met voetballen, nam de bus in plaats van de fiets naar school, zat veel op zijn kamer te studeren, en de kilo’s vlogen eraan.

Mijn man en ik begonnen ons toch zorgen te maken over zijn gezondheid. Wij zijn zelf heel sportief, zijn twee broers ook, en we probeerden Ruben te motiveren om eens mee te gaan lopen of fietsen

Ruben zelf leek zich dat niet aan te trekken. Soms liet hij zijn buik aan ons zien terwijl hij lachend zei: ‘Kijk naar mijn vetrolletjes.’ Ondertussen begonnen mijn man en ik ons toch zorgen te maken over zijn gezondheid. Wij zijn zelf heel sportief, zijn twee broers ook, en we probeerden Ruben te motiveren om eens mee te gaan lopen of fietsen.

En ja, op de duur maakten wij al eens een opmerking over zijn eetgedrag, of kreeg hij van mensen uit onze omgeving te horen ‘dat hij toch wel een serieuze kerel’ was geworden. Niet slecht bedoeld, maar waarschijnlijk had het op hem toch meer impact dan we dachten. Op een keer heb ik hem letterlijk gezegd: ‘Als je zo verder doet, moet je niet verbaasd zijn dat mensen jou dik gaan vinden’.

Smoesjes en snoepwikkels

Zo’n jaar geleden kreeg Ruben een groeischeut en werd hij iets scherper. En waar je zou denken dat hij om te groeien meer eten nodig had, gebeurde het omgekeerde: hij kreeg last met eten. Aan tafel bedacht hij steeds vaker excuses om niets te moeten eten. Ontbijten ging niet want hij had geen tijd, avondeten was net altijd iets dat hij niet lustte.

Waar we vroeger bezorgd waren dat hij te veel at, is dat nu omdat hij veel te weinig eet

In het begin zie je niet wat er aan de hand is. Je ziet vooral dat kind dat geniet van de complimenten die hij plots krijgt. Want van letterlijk iedereen kreeg hij te horen wat voor ‘knappe gast hij geworden was’. Na een tijd begin je door te hebben dat het amper eten aan tafel een patroon is geworden. Waar we vroeger bezorgd waren dat hij te veel at, is dat nu omdat hij veel te weinig eet.

En zo zijn er nog meer signalen die ik licht alarmerend vind. De verpakkingen van snoep die we onder zijn bed vinden, zijn broers die komen vertellen dat Ruben op school zijn boterhammen weggooit. Als we er met hem over proberen te praten, maakt hij zich er met smoesjes van af.

Van baggy naar strak

Heeft Ruben een probleem? Ik weet het niet, maar het houdt me wel bezig. Hij lijkt gelukkig. Hij is trots op zijn slanke lichaam, draagt strakke truitjes terwijl vroeger alles baggy was, maar ik ben bang dat er ergens een zaadje is geplant dat je alleen mooi en leuk bent als je mager bent.

Ruben staat om de paar dagen op de weegschaal. Is dat te vaak? Hij is blij als er gewicht af is en liet onlangs vallen dat er nog wat af mag

En ondertussen is alles wat met eten en gewicht te maken heeft, een bron van ongerustheid en alertheid voor mij en mijn man. Ruben staat om de paar dagen op de weegschaal. Is dat te vaak? Hij is blij als er gewicht af is en liet onlangs vallen dat er nog wat af mag. Gaat dat niet te ver? Samen eten als gezin is ook niet meer leuk, want wij zetten ons telkens schrap voor de smoesjes die komen om niet te moeten eten of een half bord te laten staan.

Wat mij niet loslaat, is dat wij dit misschien voor een stuk zelf hebben gevoed, door hem erop te wijzen dat hij te veel en te ongezond at. Ruben heeft altijd al last gehad van faalangst, nu oogst hij bewondering voor dat slanke lichaam. Wat gaat dat met hem doen?”

