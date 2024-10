11 tips voor de gezelligste tijd van het jaar

De dagen zijn al een pak korter, de avonden worden langer. De winter komt eraan. En het aftellen naar kerst is begonnen, met alle voorpret die erbij hoort: extra veel lichtjes in huis, warme plaids en kussens, de speurtocht naar de ideale kerstcadeau’s… En straks de kerstboom! En nee, dat hoeft geen kapitalen te kosten: bij IKEA vind je véél kerstinspiratie voor een gezellig prijsje.

1. Donkere dagen, warm licht

Het zijn de donkerste dagen van het jaar. Die vragen erom dat je je huis extra verlicht, binnen en buiten. Met lichtslingers, lampionnen, theelichtjes en kaarsen… Die warme gloed zorgt voor instant gezelligheid!

2. Pakjestijd!

Sint, kerst en nieuw: er komen véél pakjes aan! Maak een packingstation met alles wat je nodig hebt – papier, schaar, lint – zodat elk cadeautje niet alleen perfect ingepakt raakt, maar ook al je pakjes straks mooi gecoördineerd onder de kerstboom liggen.

3. Mix en match

Niet genoeg stoelen? Niet genoeg servies of bestek? Geen enkel probleem: kies voor een neutrale kleur voor je tafellaken en mix en match de rest. Kaarsen en een toefje feestelijk groen op tafel en het diner kan beginnen!

4. Sharen is caren

Grote eters, kleine eters, vegans en vegetariërs… Hoe zorg je ervoor dat iedereen blij wordt aan jouw tafel? Ruil je klassieke feestmenu in voor een reeks sharing dishes in grote schalen en kommen, waar iets bij is naar ieders gading. Zo kan elke gast zelf kiezen wat hij of zij het liefst eet. Je kan alles op tafel zetten en zelf heerlijk mee genieten. En het is ook nog eens superfeestelijk!

5. Making memories

Samen met je kinderen de boom versieren: het zorgt misschien niet voor het meest stijlvolle resultaat, maar creëert wel de mooiste kerstherinneringen, zeker als je er een jaarlijkse traditie van maakt.

6. Op wieltjes

De tafel is al feestelijk gedekt, maar wat nu met je aperitief? Vul een trolley met alles wat je nodig hebt – glazen, ijsemmer, bordjes, bestek, kommetjes met hapjes – en je hebt alles bij de hand om gezellig op de bank te aperitieven, zonder dat je de hele tijd heen en weer moet lopen naar de keuken. Een gezellige lichtjesslinger erbij en je aperitief loopt op wieltjes.

Extra trip voor lange feestavonden: vul je trolley al met alle servies voor het ontbijt. Als het erg laat is geworden, kan je nét iets langer uitslapen en is die feestelijke ontbijt- of brunchtafel in een mum van tijd gedekt.

7. Kerstklassiekers

Rood, groen en goud: die traditionele kleurencombinatie zorgt gegarandeerd voor een pracht van een kerstboom. Hier en daar een accentje in een andere kleur past altijd. En met dit kleurenschema kan je je collectie kerstballen en co elk jaar nog een beetje aanvullen met nieuwe favorieten!

8. Koekjesset van peperkoek

Hoe entertain je de kinderen, neefjes en nichtjes in de kerstvakantie? Leg een bouwpakket voor een peperkoekenhuisje én de nodige snoepjes om het te decoreren onder de kerstboom. Een paar uur bouwpret en snoepplezier verzekerd…

9. Kruidige kerst

Kaneel, kardemom en speculaaskruiden: dat ruikt naar kerst! Met al dan niet zelfgebakken koekjes, bijvoorbeeld. En als je op de calorieën wil letten, kies je toch gewoon voor een heerlijke kop kruidenthee?

10. Kerstbos

Waarom zou je het bij één kerstboom houden als een kerstbos voor zoveel gezelligheid zorgt? Een extra – kleiner – exemplaar in de keuken, in de kinderkamer of schattige kleine boompjes op tafel: waarom niet?

11. Het ideale kerstcadeau?

Soms weet je het meteen, soms is het zoeken naar de pakjes voor onder de boom. Bij IKEA vind je alvast véél – budgetvriendelijke – inspiratie. Extra tip: een gift card als last minute gift is een handige passe partout om in huis te hebben als je dat ene perfecte cadeau toch niet (op tijd) vindt…