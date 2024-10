Altijd scherp zicht: de voordelen van meekleurende brillenglazen

Ah, oktober! De maand waarin de dagen korter worden en de herfst ons voorbereidt op de koelere maanden. Hoewel de herfstkleuren nog niet volledig zijn doorgebroken, voelt de lucht al frisser aan en begint het weer wisselvalliger te worden. Eén ding blijft echter constant: het onvoorspelbare weer in België. Of de zon nu doorbreekt of het juist heel de dag mistig is, je wilt altijd optimaal zicht zonder telkens te wisselen tussen je bril en zonnebril. Gelukkig zijn de Transitions® GEN S™ brillenglazen bij Pearle jouw perfecte partner in crime. Deze glazen – trouwens de snelst wisselende meekleurende glazen op de markt – passen zich razendsnel aan elke lichtomstandigheid aan, net zo flexibel als jij je aanpast aan de overgang naar de koudere maanden.

Je kent het vast wel: je verlaat het huis op een bewolkte ochtend, maar halverwege de dag verschijnt de zon plots fel aan de hemel. Geen zorgen, met Transitions® GEN S™ brillenglazen hoef je nooit meer te denken: “Had ik mijn zonnebril maar bij me!”. Deze glazen passen zich moeiteloos aan de intensiteit van het UV-licht aan – helder binnen, donker buiten – zodat jij altijd scherp zicht hebt, zonder gedoe.

Naast praktisch zijn deze glazen ook stijlvol. De Transitions® GEN S™ glazen passen in elk montuur en laten je stralen, waar je ook gaat. Van de koele ochtenden tot onverwachte zonnestralen in de namiddag, met deze brillenglazen ben jij altijd voorbereid én zie je er fantastisch uit. Bovendien zijn de glazen verkrijgbaar in 8 exclusieve kleuren, waaronder de nieuwe tint Ruby, waardoor je niet alleen optimaal ziet, maar ook een persoonlijk statement maakt. Of je nu op zoek bent naar comfort, bescherming of stijl, met de Transitions® GEN S™ glazen geniet je zorgeloos van elk moment.

Wist je dat… meer dan 93% van de dragers positief is over het comfort van meekleurende glazen?

Ontdek Transitions® GEN S™ glazen bij Pearle

Ben je op zoek naar brillen met meekleurende glazen? Pearle Opticiens biedt de nieuwste technologie met Transitions® GEN S™ brillenglazen, die niet alleen functioneel maar ook modieus zijn. Hier zijn de vijf belangrijkste voordelen op een rij:

Complete UV-bescherming: De glazen blokkeren 100% van UV-A en UV-B stralen, waardoor je ogen optimaal beschermd zijn, zowel binnen als buiten.

Snelle aanpassing aan licht: De glazen schakelen nu tot wel 2x sneller terug naar helder in vergelijking met de vorige generatie meekleurende glazen.

Modieuze kleuren: Verkrijgbaar in acht stijlvolle kleuren, zodat je altijd de perfecte look hebt.

Bescherming tegen blauw licht: Ze filteren tot 32% van blauwviolet licht binnenshuis en tot 85% buitenshuis, ideaal voor wie veel tijd achter een scherm doorbrengt.

Kostenbesparend: Je hebt een bril en zonnebril in één met Transitions glazen vanaf slechts €100.

Ervaar het gemak en de stijl van Transitions® GEN S™ glazen bij Pearle.

Disclaimer:

1 Blauwviolet licht wordt gemeten tussen 400nm en 455nm (ISO TR 20772:2018).

2 Geldt voor grijze polycarbonaat en CR39 glazen die terugkeren naar 70% lichtdoorlating bij 23°C.

3 Blauwviolet licht ligt tussen 400 en 455 nm (ISO RT 20772:2018).

4 De totale prijs hangt af van het montuur en de sterkte.