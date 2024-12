Dag & Bedankt: Hier shop je het gezellige interieur van de slaapkamer in Merelbeke

IKEA en ‘Dag & Bedankt’ slaan de handen in elkaar voor dé ultieme make-overs. In het gloednieuwe interieurprogramma bedanken nestverlaters hun ouders door hun kamer – met wat deskundige hulp – om te toveren tot een ware droomruimte. First up: Merelbeke.

‘Dag & Bedankt’ is het nieuwe interieurprogramma dat sinds kort te zien is op VTM en VTM GO. Wil jij net zo perplex staan van je eigen nieuwe interieur als het koppel uit Merelbeke? Dan verklappen wij maar al te graag waar je hun interieur kan shoppen. Het geheime wapen? IKEA! IKEA combineert al jaar en dag stijl en comfort met haar brede assortiment aan betaalbare meubels en woonaccessoires. Ontdek hieronder welke items uitgekozen werden om een warme thuis te creëren voor het koppel uit Merelbeke. Want met een beetje verbeelding is werkelijk alles mogelijk!

Shop hier alle meubels en accessoires van IKEA die gebruikt werden in Merelbeke.

Merelbeke: Van versleten slaapkamer naar luxe suite

De slaapkamer uit Merelbeke was aan vernieuwing toe, aldus de nestverlaters. En daar kon de interieurontwerper hen geen ongelijk in geven. Daarom gaf hij de kamer een compleet nieuwe look en transformeerde ze in een luxueuze suite. De muren kregen een likje verf in rustgevende aardetinten, die in combinatie met de subtiele verlichting een warme gloed geven aan de ruimte. Gezellig cocoonen in de slaapkamer, dat wil toch iedereen?

Het bed wordt een echte blikvanger met een hoog hoofdbord en luxe beddengoed. Die DUNVIK-boxspring staat nu al op ons kerstlijstje, samen met het ULLVIDE-hoeslaken om het helemaal af te maken)! De verschillende BILLY-kastjes met rotan verspreiden extra gezelligheid doorheen de ruimte. Een uitnodigend zithoekje in combinatie met een gezellige geurkaars maakt het geheel helemaal af.

Ons favoriete accent? Dat zijn ongetwijfeld IKEA’s welbekende PAX-kasten met KOMPLEMENT-schappen in de slaapkamer. Heerlijk efficiënt en betaalbaar én 100% uniek dankzij een likje verf. Het is duidelijk, voor slimme oplossingen moet je bij IKEA zijn.

Benieuwd naar alle make-overs? Kijk elke donderdag naar ‘Dag & Bedankt’ op VTM en VTM GO en laat je inspireren!