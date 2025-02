De 5 leukste zomeractiviteiten op de Lofoten-eilanden

Zon, zee, strand, lekker eten,… Ben jij ook op zoek naar jouw volgende vakantiebestemming? Kijk dan eens verder dan Zuid-Europa, want ook het Noorden heeft alles in huis voor een onvergetelijke reis. Bovendien vind je hier nog echt rust, ruimte en heel wat verborgen pareltjes. Eén van die pareltjes is de eilandengroep Lofoten in Noord-Noorwegen. De spectaculaire landschappen van deze archipel doen keer op keer naar adem happen. Bovendien valt er heel wat te beleven! Wij zetten de leukste zomeractiviteiten voor je op een rijtje.

1. Bewonder het uitzicht van bovenaf

Aan bergen geen tekort op de Lofoten! De eilandengroep is dan ook een paradijs voor wandelaars. Met zoveel mogelijkheden strijdt elke bergtop om de titel van mooiste uitkijkpunt. Eén van de populairste wandelingen is de Reinebringen-hike. De 1978 stenen treden tot aan de top kunnen best een uitdaging zijn, maar het uitzicht is simpelweg onbetaalbaar.

2. Struin door charmante vissersdorpjes

Tijdens een bezoek aan de Lofoten kan je er niet naast kijken: de rode “rorbuer” of vissershuisjes zijn typerend voor de regio. Een bezoek aan één van de vissersdorpjes mag dan ook niet ontbreken tijdens je vakantie. Hier ervaar je de authentieke charme van de Lofoten. Vergeet zeker ook niet de vis te proeven in een van de vele toprestaurants in de regio, verser wordt het niet!

3. Kijk je ogen uit tijdens een boottocht naar de Trollfjord

Een trip naar de Lofoten is niet compleet zonder een bezoek aan de fjorden. De Trollfjord wordt vaak genoemd als de mooiste van de Lofoten. Met een RIB-boot vaar je de fjord binnen langs een smalle monding, om vervolgens twee kilometer lang te genieten van prachtige panorama’s. Onderweg spot je zeearenden en met wat geluk zelfs zeehonden, bruinvissen en walvissen.

4. Verken de hagelwitte stranden te voet, te paard of vanaf het water

Stranden in Noorwegen? Jazeker! De Lofoten staan bekend om hun idyllische kusten waar azuurblauw water en spitse bergtoppen de parelwitte stranden omringen. Hike naar een uitkijkpunt en bewonder de kustlijn vanaf de top, aanschouw het kraakheldere water vanuit een kajak of galoppeer te paard over het witte zand. Voor een vleugje extra romantiek bezoek je het strand aan einde van de dag, wanneer de middernachtzon de hemel in een oranjeroze gloed hult.

5. Dompel je onder in de geschiedenis van de Noorse Vikingen

Katapulteer jezelf terug in de tijd in het Vikingmuseum van Borg! Aanschouw met je eigen ogen hoe de Vikingen vroeger leefden in het originele “longhouse”, een replica van het Gokstadschip uit de 9de eeuw. Neem deel aan typische activiteiten zoals boogschieten en bijlwerpen, geniet van een traditionele maaltijd of vaar mee met een Vikingschip.

