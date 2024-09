De belangrijkste stap in je beautyroutine om je huid te beschermen

De huid is een gevoelig orgaan. En toch moet het ons verdedigen tegen schadelijke invloeden van buitenaf. Meestal verzorgen we onze huid met schoonheidsproducten. Maar is dat wel genoeg? Volgens specialisten ontstaan sommige huidreacties niet in de badkamer maar ergens anders… Wat als je wasmachine de boosdoener is?

60 tot 70% van de vrouwen heeft een gevoelige huid*

De huid is een fascinerend orgaan dat het hele lichaam beschermt, de temperatuur regelt en de hydratatie op peil houdt. Een gezonde huid voorkomt dat vreemde stoffen ons lichaam binnendringen. De verzorging van die beschermende barrière van onze huid vraagt om een gezonde levensstijl, een beautyroutine en de juiste dagelijkse gewoontes. Als je te vaak in contact komt met zeep, make-up, vervuiling, schoonmaakproducten of parfums kun je last krijgen van allergieën of irritaties. En dat geldt des te meer voor de heel gevoelige huid.

Een beautyroutine van badkamer tot wasruimte

Voor de badkamerspiegel verzorgen we onze huid met vochtinbrengende crèmes, we verwijderen zorgvuldig alle restjes make-up en gebruiken schoonheidsproducten met zorgvuldig uitgekozen ingrediënten. Maar ons wasmiddel speelt net zo’n cruciale rol in de versterking en bescherming van de lagen van onze huid. Je kleding staat de hele dag (en zelfs ‘s nachts) in direct contact met je huid, en zeker als je ze dicht op het lichaam draagt. Het mag dan ook niet verbazen dat de keuze van een wasmiddel dat je gevoelige huid respecteert de belangrijkste stap is in je beautyroutine.

Moeders zweren al jaren bij wasmiddelenmerk Le Chat, meerbepaald Le Chat Bébé, een zacht assortiment dat de kwetsbare huid van baby’s verzorgt. Maar waarom zijn ze niet even mild voor hun eigen huid? Le Chat heeft verschillende producten in zijn assortiment ‘Sensitive’. Dat zijn wasmiddelen voor de gevoelige huid met een hypoallergene geur** die onze huid respecteren zodat die comfortabel blijft voelen. De bestanddelen van Le Chat Sensitive, Le Chat Sensitive Color en Le Chat Sensitive Freshness zijn mild en huidvriendelijk. Daarmee bewijzen ze dat je vlekken op je wasgoed kunt bestrijden en tegelijk je huid kunt beschermen.

Le Chat heeft 5 tips om de meest gevoelige huid te beschermen en zo irritaties en allergieën tegen te gaan:

Kies een wasmiddel met een hypoallergeen parfum Was nieuwe kleren voor je ze draagt (vooral sportkleding) Volg altijd de doseringsinstructies op de verpakking Beperk de hoeveelheid wasgoed in de machine voor een betere spoeling Gebruik een dermatologisch geteste wasverzachter

