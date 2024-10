Een stralende teint in 10 minuten

Tien minuutjes en je straalt! Meer tijd heb je niet nodig met de drie nieuwe producten uit de TIME-lijn van ICI PARIS XL, een slimme en effectieve combinatie van make-up en skincare in één.

‘Make up hybrids’ worden ze genoemd, de producten die make-up en skincare in één zijn. Niet voor niks een sterke trend: je skincare en make-up zijn zo helemaal op elkaar afgestemd én je bespaart ook nog eens kostbare tijd met een handige, korte beautyroutine die je huid laat stralen. Ken je de nieuwe make up hybrids van ICI PARIS XL TIME al? Je combineert de BB-cream of het getinte serum en de bijpassende concealer gewoon met je dagcrème… en daar is die glow!

Hoe begin je eraan?

Kies de juiste tint voor jouw huid. De BB-cream, het serum en de concealer zijn er in light, medium en dark en zijn perfect op elkaar afgestemd qua tint.

Start met je dagcrème.

Daarna kies je voor een van de twee routines: die met de BB cream of die met het getinte serum. Dankzij de anti-aging ingrediënten zorgen de BB cream en het getinte serum niet alleen voor een mooi egale teint, maar verzorg je je huid ook. Jouw bonus: een mooie glow.

Met de concealer werk je kleine kleurverschillen, donkere kringen, wallen of rimpeltjes weg.

Het resultaat: een perfect egale, stralende huid!

BB Cream of het getinte serum: wat past bij mij?

Hou je van een lichte textuur en een lichte dekking, dan is het serum iets voor jou. Het egaliseert je teint met een tweede huid-effect en geeft je een gezonde gloed. De pigmenten hebben een lage olieabsorptie, dat zorgt voor een stralende finish.

iets voor jou. Het egaliseert je teint met een tweede huid-effect en geeft je een gezonde gloed. De pigmenten hebben een lage olieabsorptie, dat zorgt voor een stralende finish. Ben je op zoek naar een intensere dekking met een zachte finish, dan is de BB Cream mét SPF 15 ideaal voor jou. Die beschermt je huid niet alleen, maar de zijdezachte, lichte textuur zorgt ook voor een stralende, mattere finish.

Ontdek jouw snelle beauty-routine voor een stralende teint

Beauty-routine 1: mooie glow met matte finish

Breng je TIME Verstevigende dagcrème aan. Breng je BB Cream (met SPF 15) aan op je voorhoofd, wangen, kin en neusbrug en werk uit met je handen, van binnen naar buiten toe. Kleine oneffenheden, kleine rimpels en wallen of kringen stip je aan met de getinte concealer en werk je verder uit door lichtjes te deppen met je middenvinger.

Want: anti-aging ingrediënten als Arctalis en Kalpariane in de BB Cream houden je huid stevig en stralend, terwijl glycerine zorgt voor een intense hydratatie. De SPF 15-zonnefilter biedt dagelijkse bescherming, terwijl de pigmenten zorgen voor een intensere dekking met een natuurlijke, matte finish.

Beauty-routine 2 : naturel met een stralende finish

Breng je TIME Beschermende anti-aging dagcrème SPF 20 aan. Breng het getinte serum aan met een make-up penseel: zo kan je het fijn uitwerken voor een uiterst natuurlijk resultaat, als een tweede huid. Je teint wordt mooi egaal, donkere vlekjes verdwijnen. Kleine oneffenheden, kleine rimpels en wallen of kringen stip je aan met de getinte concealer en werk je verder uit door lichtjes te deppen met je middelvinger. Je kan ook een concealerpenseeltje gebruiken.

Want: anti-aging ingrediënten als Arctalis en Kalpariane in het getinte serum geven je huid een gezonde glans en stevigheid, terwijl Aloë Vera, squalaan en glycerine je huid diepgaand hydrateren. De lichtere dekking en stralende finish zorgen voor een natuurlijk resultaat. No make up-make up met een mooie glow!

TIME werd ontwikkeld door ICI PARIS XL.



• TIME Anti-Aging BB. Cream SPF 15, € 24,95.

• TIME Anti-aging tinted serum, € 24,95.

• TIME concealer Tinted Smoothing Eye Cream, € 19,95.



Exclusief te koop bij ICI PARIS XL-parfumerieën en via iciparisxl.be.