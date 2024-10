Groeimelk: Een stevige basis voor je peuter

De eerste verjaardag van je kindje luidt een prachtige nieuwe fase in. Je kleine spruit ontdekt steeds meer, groeit als kool en ook de voedingsbehoeften veranderen mee. Groeimelk is in deze periode een slimme keuze, omdat het perfect inspeelt op wat je peuter nodig heeft. Kinderarts Koen Kaïret legt uit hoe groeimelk bijdraagt aan de gezonde ontwikkeling van je kind.

De juiste voedingsstoffen om te groeien en bloeien

In de peutertijd gaat de ontwikkeling in een razend tempo – zowel lichamelijk als mentaal. Dit vraagt om voeding die niet alleen helpt bij de groei, maar ook het immuunsysteem en de cognitieve ontwikkeling ondersteunt. Groeimelk voorziet je peuter van een uitgebalanceerde mix aan vitamines en mineralen die deze behoeften specifiek invullen. Denk aan vitamines A, C en D die het immuunsysteem ondersteunen, ijzer voor de cognitieve ontwikkeling, en calcium voor stevige botten.

“De eerste jaren zijn cruciaal voor de verdere ontwikkeling”, benadrukt dr. Kaïret. “Groeimelk voorziet jonge kinderen van de voedingsstoffen die ze soms niet genoeg uit hun vaste voeding halen. Het is dus een waardevolle aanvulling op hun dagelijkse voedingspatroon.”

Waarom niet gewoon koemelk?

Koemelk lijkt misschien een makkelijke keuze, maar het is minder geschikt voor kinderen jonger dan drie jaar. Dr. Kaïret legt uit: “Koemelk bevat veel eiwitten, wat goed is voor een snelgroeiend kalfje, maar niet voor een kind dat veel langzamer ontwikkelt. Te veel eiwitten kunnen bij jonge kinderen zorgen voor overgewicht op latere leeftijd.”

Daarnaast mist koemelk belangrijke essentiële vetzuren voor de cognitieve ontwikkeling, en is het laag in ijzer – een mineraal waar jonge kinderen vaak een tekort aan hebben.

Zonder toegevoegde suikers, wel alle voordelen

Een vaak voorkomende zorg onder ouders is het suikergehalte in voedingsproducten. “Zolang je kiest voor een groeimelk zonder aroma’s of toegevoegde suikers, weet je dat de melk is afgestemd op wat je peuter écht nodig heeft”, stelt dr. Kaïret gerust. De enige suiker die je altijd in groeimelk aantreft, is lactose. “Maar dat is een natuurlijke suiker, melksuiker”, verduidelijkt dr. Kaïret.

Daarnaast is groeimelk er in verschillende formules voor kinderen van één, twee en drie jaar. Zo weet je zeker dat je kind op elk moment precies de juiste voedingsstoffen binnenkrijgt, afgestemd op zijn of haar leeftijd en behoeften.

Opkikker in de ochtend, geborgenheid in de avond

Groeimelk is niet alleen voedzaam, maar ook praktisch in te passen in de dagelijkse routine van je kind. ‘s Ochtends zorgt het voor een lekkere start van de dag en ’s avonds, na een intense dag, is groeimelk de perfecte afsluiter voor het slapengaan. Het geeft je kindje een gevoel van geborgenheid, terwijl jij erop kunt vertrouwen dat hij of zij wordt voorzien van nodige voedingsstoffen.

“Groeimelk is een gebalanceerde, gezonde basis voor je kind”, besluit dr. Kaïret. “Het geeft ouders de geruststelling dat hun kind belangrijke voedingsstoffen binnenkrijgt. Maar let wel, groeimelk alleen is niet voldoende. Het is de perfecte aanvulling op een gevarieerde en gezonde voeding.”

