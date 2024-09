“Het haar afscheren van een klant met kanker, ook als kapster blijft het een moeilijk moment.”

In de kappersstoel worden we al snel persoonlijk. Kapsters kennen vaak de grootste geheimen. Ook Jeanine Kubiak is zo’n kapster: “Voor klanten met kanker doe ik graag iets speciaals”.

De spiegel is je grootste vijand

Jeanine merkt dat je als kapper soms echt het verschil kan maken als klanten je vertellen dat ze kanker hebben. Daarom wil ze er op verschillende momenten in het ziekteproces zijn voor hen: van bij het kaalscheren, tot bij het eerste terugkommoment. “Steeds weer is het voor vrouwen verschrikkelijk om hun haar te verliezen. De spiegel wordt dan plots hun grootste vijand.” Advies van de kapper, maar ook een luisterend oor doen wonderen. Jeanine beseft maar al te goed wat kanker met iemands leven doet, want ook zij maakte het van dichtbij mee toen haar mama stierf aan borstkanker.

Tijdens de maand oktober neemt Changes Created By Jeanine deel aan coupe merci van Stichting tegen Kanker: een kappersactie waarbij doneren voor kankeronderzoek eenvoudig en toegankelijk is voor iedereen.

De laatste 10 jaar is kankeronderzoek in België sterk geëvolueerd, zegt professor Ilse Rooman (VUB). “Dat merken we elke dag. Hoe meer onderzoek er wordt gedaan voor een bepaald type tumor, hoe beter de overlevingskans. Financiering is uitermate belangrijk voor onderzoek want een standaard onderzoeksproject kost al gauw een half miljoen euro.” Gelukkig kan het onderzoekslaboratorium van Ilse Rooman rekenen op de steun van Stichting tegen Kanker. “Wij zijn dankbaar voor die financiering, en dat is vooral positief voor patiënten. Ik ben dan ook heel blij met een actie als coupe merci. Alle beetjes helpen. En jij kan het verschil maken.”

Steun kankeronderzoek bij je kappersbezoek



Coupe merci van Stichting tegen Kanker loopt de hele maand oktober bij een kapper in jouw buurt!



Bij je kappersbeurt geef je een extra gift die meteen naar Stichting tegen Kanker gaat. Doneren is eenvoudig: scan een QR-code bij jouw kapper en kies meteen het bedrag dat je extra wil storten. Zo maak ook jij het verschil in de strijd tegen kanker!



Wil je nu meteen doneren, dat kan ook, via deze link. Hartelijk dank alvast, elke euro telt.

Stichting tegen Kanker

Stichting tegen Kanker is een onafhankelijke nationale organisatie die al 100 jaar een vooraanstaande rol speelt in de kankerbestrijding in België. Naast preventie en screening ondersteunen ze ook mensen met kanker en hun naasten. Hun voornaamste missie is financiering van het kankeronderzoek.