“Hoe meer onderzoek, hoe meer mensen we genezen!”

Ilse Rooman, professor aan de Vrije Universiteit Brussel, leidt een onderzoekslaboratorium dat zich richt op pancreaskanker. “We spelen mee aan de wereldtop, omdat aanzienlijke investeringen hebben geleid tot baanbrekende resultaten”. Met een duidelijke impact op de overleving van kankerpatiënten.

Kankeronderzoek heeft de afgelopen jaren een sterke evolutie doorgemaakt met een betere overleving van kankerpatiënten volgens Ilse Rooman. Voor borstkanker bijvoorbeeld, hebben vroege screenings en verbeterde behandelingen geleid tot een grotere overlevingskans. “Zelf leid ik een laboratorium waar pancreaskanker centraal staat. Naar pancreaskanker is lang geen onderzoek gedaan, er was ook heel weinig financiering. Daar zien we dat de overlevingskans jammer genoeg nog zeer beperkt is.” Maar gelukkig zit het onderzoeksteam van Rooman niet stil. Het team van Rooman heeft onlangs een nieuw celtype in de pancreas ontdekt dat mogelijk een doorbraak kan betekenen. “Dit celtype zou zeer relevant kunnen zijn, maar we weten er nog heel weinig over,” legt ze uit. Dit soort ontdekkingen zijn cruciaal om kankeronderzoek steeds verder te personaliseren en gerichtere therapieën te ontwikkelen.

“We onderzoeken ook hoe we de neveneffecten van de kankerbehandeling kunnen tegengaan. Dit komt direct ten goede aan de levenskwaliteit van patiënten. Kankeronderzoek is de afgelopen jaren revolutionair geweest, maar er ligt nog een lange weg voor ons,” besluit ze. Ondanks de uitdagingen blijft ze hoopvol over de toekomst van kankeronderzoek in België.

Kijk hier naar het verhaal van professor Ilse Rooman:

“De laatste 10 jaar is kankeronderzoek in België sterk geëvolueerd,” stelt professor Ilse Rooman vol overtuiging. Toch benadrukt ze dat er nog werk aan de winkel is. “Wij hebben absoluut geen tekort aan ideeën, hypotheses of pistes die nog moeten onderzocht worden, maar daarvoor hebben we geld nodig,” zegt Rooman. Financiering is namelijk cruciaal voor verder onderzoek. Een standaard onderzoeksproject kost al snel een half miljoen euro, en zonder voldoende middelen blijven veelbelovende trajecten onontgonnen.

Daarom zijn fondsen essentieel. “Wij zijn heel blij dat wij kunnen rekenen op steun van Stichting tegen Kanker. Zonder die financiering zou dit onderzoek niet kunnen plaatsvinden,” licht Rooman toe. Acties zoals coupe merci zijn voor haar dan ook van groot belang. “Alle beetjes helpen. En jij kan het verschil maken,” besluit ze met een oproep aan iedereen die het kankeronderzoek wil steunen.

Steun kankeronderzoek bij je kappersbezoek



Coupe merci van Stichting tegen Kanker loopt de hele maand oktober bij een kapper in jouw buurt!



Bij je kappersbeurt kan je een extra gift doen die meteen naar Stichting tegen Kanker gaat. Doneren is eenvoudig: scan de QR-code bij je kapper en kies meteen het bedrag dat je extra wil storten. Zo maak ook jij het verschil in de strijd tegen kanker!



Stichting tegen Kanker

Stichting tegen Kanker is een onafhankelijke nationale organisatie die al 100 jaar een vooraanstaande rol speelt in de kankerbestrijding in België. Naast preventie en screening ondersteunen ze ook mensen met kanker en hun naasten. Hun voornaamste missie is de financiering van het kankeronderzoek.