Kidsproof: dit zijn onze 5 favoriete campings voor het hele gezin in Frankrijk

Niets leuker dan met je favoriete coconnetje even helemaal weg te zijn van de drukte en stress die het dagelijks leven soms met zich meebrengt. Geen wekkers, verplichtingen of klusjes, jullie enige taak deze zomer is: genieten! Op deze 5 kindvriendelijke campings in Frankrijk lukt dat zonder enig probleem.

Yelloh! Village Le Sérignan Plage ***** – Sérignan

Deze 5-sterrencamping ligt aan de kust in het zuiden van Frankrijk, vlakbij de badplaats Valras Plage. En dat mag je letterlijk nemen. De camping ligt pal tussen de duinen en geeft jullie directe toegang tot het strand en de zee. Met zijn ruime keuze aan accommodaties en gezellige mediterrane inrichting met veel hout, genieten jullie van een zalig verblijf. Hebben jullie een kleine baby? Dankzij het overdekte babyzwembad, beschut tegen de wind en de zon, kunnen jullie zonder zorgen samen genieten en plonzen. De camping heeft ook een ‘peuterhuis’, uitgerust met allerlei spelletjes. Zijn de kinderen al wat groter? Kinderen tot 9 jaar oud kunnen hun energie kwijt in de kinderclubs, waar ze kunnen goochelen, koken, dansen in de minidisco… Voor elk wat wils op camping Yelloh! Village Le Sérignan Plage in Sérignan.

Yelloh! Village Le Sérignan Plage, 34410 Sérignan, Frankrijk

Meer info vind je op leserignanplage.com en op de Facebook- en Instagrampagina.

Yelloh! Village Camping Plage du Dramont **** – Agay

Deze 4-sterrencamping ligt in een pijnboombos aan de voet van de kaap van Dramont en biedt directe toegang tot de Middellandse Zee. Snelle beslissers kunnen er accommodaties met een prachtig zicht op zee en kampeerplaatsen dichtbij het strand bemachtigen. Als jullie een dagje met z’n tweeën willen spenderen, kunnen jullie kinderen (van 5 tot 17 jaar) deelnemen aan de kinderclub. Daarnaast zijn er ook speelterreinen, trampolines en een klimmuur op de camping aanwezig om echt ál hun energie op kwijt te kunnen. De directe toegang tot het strand nodigt uit tot watersporten zoals kajakken, jetskiën en zeilen. Leuke extra: de camping heeft een eigen duikclub, geopend van april tot oktober, waar zowel beginners als gevorderden de onderwaterwereld van de Middellandse Zee kunnen ontdekken. Genoeg gespeeld? Na een dag vol activiteiten kunnen jullie ontspannen genieten van een huisgemaakte lokale maaltijd in het restaurant van de camping.

Yelloh! Village Camping Plage du Dramont, Boulevard de la 36ème Division du Texas 986, 83530 Agay, Frankrijk

Meer info vind je op laplagedudramont.com en op de Facebook- en Instagrampagina.

Camping Le Dauphin ***** – Argelès-sur-Mer

Pal tussen de zee en de bergen, in een schaduwrijk park van 12 hectare, ligt de 5-sterrencamping Le Dauphin in Argelès-sur-Mer. Klaar om jullie helemaal op te laden tijdens een heerlijke gezinsvakantie in een unieke natuurlijke omgeving? De camping beschikt over een bar, restaurant (met afhaalmaaltijden), een kruidenierswinkeltje, een bakkerij en een wasserette. Er is 6000 m² strand waarop de kinderen zich ten volle kunnen uitleven en maar liefst 1300 m² aan wellnessfaciliteiten. Een half olympisch zwembad voor de snelle zwemmers, een zwembad speciaal voor aquagym, een peuterbad en zelfs een zwembad met hydromassagebanen en bubbelbaden om helemaal tot rust te komen. Hebben de kinderen nog steeds wat energie op overschot? Dan stuur je ze maar naar een van de tennisbanen, speelterreinen, de minigolfbaan of het petanqueterrein. Beweging én plezier verzekerd!

Camping Le Dauphin, Route de Taxo à la Mer 66700 Argelès-sur-Mer, Frankrijk

Meer info vind je op campingledauphin.com en op de Facebook- en Instagrampagina.

Camping l’Heureux Hasard ** – Contres

Deze bijzondere boerderijcamping zal jullie ongetwijfeld een onvergetelijke én ecologische vakantie bezorgen, en dat op maar anderhalf uur rijden van Parijs. Overnachten jullie in jullie eigen tent op een van de vele schaduwrijke tentplaatsen of huren jullie liever een gezellige houten hut of ecolodge? Op deze traditionele, intieme camping staan gezelligheid en samenzijn centraal. Zin in een leuke activiteit? Ga dan met z’n allen op pad met ezels of huur een fiets om de prachtige bossen, meren en kastelen van de omgeving te ontdekken. Zit ’s avonds samen met andere gasten rond het kampvuur of maak een praatje in de gemeenschappelijke keuken. Geen luide feesten, maar natuurlijke workshops zoals eetbare planten ontdekken en zeep maken staan hier op het programma. En het grote pluspunt: er zijn geen auto’s toegestaan op Camping l’Heureux Hasard, dus kinderen kunnen er veilig spelen,

Camping l’Heureux Hasard, Chemin de l’Oudrière, 41700 Contres, Frankrijk

Meer info vind je op lheureuxhasard.com en op de Facebook- en Instagrampagina.

Flower Camping la Vallée Verte *** – Saint-Nectaire

Deze rustige, groene en bovenal kindvriendelijke camping heeft alles waar jullie deze zomer naar zullen verlangen. De staanplaatsen zijn ingedeeld in kleine eilandjes en worden omringd door hagen voor extra privacy. De camping ligt bovendien in een rustige, natuurlijke omgeving zonder verkeer, zodat kinderen er zorgeloos kunnen spelen. Met zijn ligging op een steenworp van de Puy de Sancy, de hoogste bergtop in het Centraal Massief, en het Vulkanenpark van Auvergne, is Camping La Vallée Verte de ideale uitvalsbasis om samen indrukwekkende landschappen te verkennen. Neem ook zeker eens een kijkje in het dorp. Daar worden heel wat fijne activiteiten voor jong en oud georganiseerd. Of genieten jullie liever op de camping van het overdekte en verwarmde zwembad, de snackbar en de speeltuin? Kortom: hier vinden jullie alles voor een fantastische gezinsvakantie.

Flower Camping la Vallée Verte, Route des Granges, 63710 Saint-Nectaire, Frankrijk

Meer info vind je op valleeverte.com en op de Facebook- en Instagrampagina.