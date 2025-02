Wat eten we vandaag? Doe mij maar een healthy lunch!

Eén van de grootste food trends van dit jaar? Dat is Honest Cuisine: we willen graag eerlijkheid, duurzaamheid en eenvoud op ons bord, please!

Uit het Food Trend Rapport 2024 van Takeaway.com onder 1000 Belgische consumenten kwam namelijk naar voren dat we steeds bewuster kiezen voor puur, gezond en duurzaam als het over eten gaat. Zo wil zes op de tien Belgen in de toekomst een evenwichtiger voedingspatroon aannemen. Bijna de helft van de Belgen ziet zichzelf in de toekomst resoluter kiezen voor plantaardige alternatieven.

Toch is dat niet altijd makkelijk om te zetten in de praktijk. Vind je in je koelkast alleen een verlepte krop sla en een paar vervallen yoghurtjes? Dan is take-out bestellen niet alleen een handige, maar ook een gezonde optie. Want de tijd dat online bestellen enkel gelijkstond aan ongezonde opties, ligt intussen vér achter ons.

“Mensen richten zich steeds meer op een gezonde levensstijl, waarbij evenwichtige voeding een sleutelrol speelt om je goed te voelen. Ooit bekend om pizza, zijn we nu een go-to voor bijna 2 miljoen Belgen per jaar, met een zeer uitgebreid aanbod, van ontbijt en late-night snacks tot boodschappenbezorging. Het draait allemaal om het helpen van consumenten om die balans te vinden en bewuste voedselkeuzes te maken die passen bij hun leven.”, zegt Siska De Lombaerde, Country Director Belux bij Takeaway.com.

6 x healthy lunch

Helemaal verkocht en nu al zin in een healthy lunch? Even browsen door de types cuisine waar je uit kan kiezen, levert al meteen een rijke oogst aan gezonde lunch-opties!

een salade die je zelf kan samenstellen, zodat je precies weet wat erin zit. Wordt het Foodmaker of Panos?

een veggie Bavet-pasta met véél groenten.

een ouderwetse groentestoemp met een (veggie) gehaktballetje, met een 100% Belgisch recept en dito ingrediënten. Helemaal Balls and Glory!

een zalige Guapa Juice smoothie, boordevol vitamines, anti-oxidanten en smaak!

je favo Hawaiian poké bowl met tofu en extra edamame.

je lievelingsslaatje en extra fruit als dessert van Carrefour

