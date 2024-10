Weinig bekend maar wijdverspreid: onze expert beschrijft HPV van A tot Z

Cath Luyten, An-Katrien Casselman en Flo Windey stelden al hun vragen over HPV aan onze deskundige Dr. Vergauwen, gynaecoloog, tijdens een bewustwordingscampagne over het Humaan Papillomavirus, beter bekend als HPV.

Wat is HPV?

Het Humaan Papillomavirus is een virusfamilie met meer dan 200 types¹, die specifiek de huid en slijmvliezen van zowel mannen als vrouwen besmet². Deze virussen worden voornamelijk overgedragen via seksueel contact en intiem huid-op-huidcontact. Meer dan 80% van de seksueel actieve mensen wordt tijdens hun leven besmet³.

In 90% van de gevallen² gaat een HPV-infectie onopgemerkt voorbij, maar bepaalde HPV-types blijven sluimerend achter in het lichaam en kunnen zonder onmiddellijke symptomen genitale wratten of kanker veroorzaken (baarmoederhals, vagina, vulva, anus, penis, hoofd en hals). Het Humaan Papillomavirus is verantwoordelijk voor 99% van de gevallen van baarmoederhalskanker².

Hoe kan het risico op een nieuwe infectie worden verminderd?

Condooms verminderen het risico op overdracht, maar zijn niet voldoende. Vaccinatie wordt aanbevolen om bescherming te kunnen bieden tegen HPV-gerelateerde ziekten.

Het is natuurlijk aan te raden om je al op jonge leeftijd te laten vaccineren (aanbevolen vanaf 9 jaar), maar het HPV-vaccin kan je ook als volwassene beschermen.

Is het te laat om je te laten vaccineren?

Nee, want zelfs als je al een HPV-infectie hebt gehad, kan vaccinatie je nog steeds beschermen tegen de HPV-types die in het vaccin aanwezig zijn.

Hoe kunnen de gevolgen van een infectie worden beperkt?

De meest gebruikte methode om vrouwen te screenen op baarmoederhalskanker is het uitstrijkje. Het is heel belangrijk om dit elke 3 jaar te doen (aanbevolen voor leeftijden van 25 tot 65). Maar zelfs als je gevaccineerd bent, is een uitstrijkje de beste manier om abnormale baarmoederhalscellen vroegtijdig op te sporen en te behandelen voordat ze zich ontwikkelen tot baarmoederhalskanker².

Voor mannen wordt geen standaard screening georganiseerd.

HPV-preventie is een belangrijke kwestie voor de volksgezondheid. Door onszelf te beschermen door middel van vaccinatie en regelmatige uitstrijkjes, kunnen we het risico op HPV-gerelateerde kankers en ziekten aanzienlijk verminderen. Praat met je arts voor persoonlijk advies en help mensen om je heen bewust te maken van deze cruciale gezondheidskwestie.

Bekijk snel de video en leer meer.

1. ECDC 2020. Guidance on HPV vaccination in EU countries: focus on boys, people living with HIV and 9-valent HPV vaccine introduction (europa.eu). Last access: 03/2024..

2. Conseil Supérieur de la Santé. Vaccination contre les infections causées par le papillomavirus humain. Bruxelles : CSS; 2017. Avis n° 9181.

3. Chesson HW et al. The estimated lifetime probability of acquiring human papillomavirus in the US. Sex Transm Dis 2014;11:660-664

Dit is een mededeling van de laboratoria MSD. Dit artikel geeft de opvattingen weer van de auteurs en niet noodzakelijk van MSD.

BE-NON-02197 – Date of last revision:06/2024