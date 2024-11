Cafetariaplan: wat kun je ermee doen en hoe kies je slim?

Misschien ben jij een van de vele werknemers die binnenkort de mogelijkheid krijgt om via een cafetariaplan je eindejaarspremie om te ruilen voor een fiets, vakantiedagen of smartphone. Wat is een cafetariaplan precies en hoe haal je er het meeste voordeel uit? Wij zetten de belangrijkste zaken op een rijtje.

Wat is een cafetariaplan?

Sommige werknemers krijgen van hun werkgever de mogelijkheid een deel van hun klassieke verloning, bijvoorbeeld het budget van een bonus, eindejaarspremie of dertiende maand, om te zetten in een ander voordeel. Denk bijvoorbeeld aan een e-bike leasen, terugbetaling van je individueel pensioensparen, extra vakantiedagen, een smartphone of laptop, stationsparking, …

Met zo’n cafetariaplan of flexibele verloning kun je als werknemer een stukje van je loon personaliseren naar je eigen behoeften. Je kiest als het ware – zoals in een bedrijfscafetaria – voor een voordeel waaraan je op dat moment in je leven nood hebt.

Keuze afhankelijk van leeftijd of levensfase

Wat de werknemer kiest in het cafetariaplan, wordt vaak bepaald door leeftijd of levensfase. Zo blijkt uit cijfers van hr-dienstverlener SD Worx dat werknemers jonger dan 30 jaar voornamelijk voor multimedia kiezen, zoals een smartphone, terwijl de oudere werknemers sneller kiezen voor pensioensparen of aanvullende verzekeringen. Een hospitalisatie- of tandverzekering is dan weer populairder bij gezinnen dan bij alleenstaanden.

Een bedrijfswagen of fiets wordt gekozen over alle bevolkingsgroepen heen, al kiezen mannen net iets vaker voor een duurdere leasefiets dan vrouwen. Ook vakantiedagen worden steeds populairder, en worden zowel door jonge als 50+-werknemers gekozen.

Hoe haal je het meeste voordeel uit je cafetariaplan?

Hoe maak je nu een slimme keuze tussen al die verschillende opties van je cafetariaplan? Tine Vinck van hr-dienstverlener SD Worx geeft enkele gouden tips.

Kies bewust. Heb je vandaag geen fiets of multimedia-toestel nodig, en zou je het ook niet in de winkel gaan aankopen, koop het dan ook niet aan via je cafetariaplan. Vermijd onnodig shoppen, net zoals in het echte leven. Het cafetariaplan is er om aan jouw noden en wat jij op dit moment in je leven belangrijk vindt te beantwoorden. Spaar je voor een droomreis, dan is je bonus in cash laten uitbetalen waarschijnlijk de slimste keuze. Is je fiets kapot en ga je een nieuwe kopen, kies dan voor de leasefiets. Let wel, het zijn keuzes die je doordacht moet maken. Informeer je dus goed en bekijk of je de fiets echt kunt financieren. Denk bij je keuze ook aan je toekomstplannen. Ben je van plan om binnenkort deeltijds te gaan werken, of het bedrijf te verlaten, dan bestel je bijvoorbeeld beter geen leasefiets. Zo’n contract en leasetermijn loopt immers over meerdere jaren. Ook hier geldt: informeer je goed en denk goed na over je keuze. Als je vandaag aan pensioensparen doet, of je hebt al een aanvullende verzekering, dan kun je die makkelijk laten terugbetalen via je cafetariaplan. Dat is altijd een slimme keuze. Tot slot is er nog de impact op je pensioen. Via je loon bouw je sociale zekerheidsrechten op. Wanneer je een voordeel kiest, bijvoorbeeld een fiets, moet je daar geen sociale zekerheidsbijdrage op afdragen als je er effectief mee naar het werk fietst. Weet dan ook dat dat potje minder gaat meetellen op je pensioenopbouw. Die impact is relatief klein, maar het is wel een factor om in je achterhoofd te houden.

Met dank aan Tine Vinck van SD Worx.

