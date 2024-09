Ook in het najaar kan je tuin schitteren in kleur. Want in onze Vlaamse contreien kun je nog volop bloeiende planten vinden tijdens de herfst. Wil jij ook wat kleur in het najaar? Laat je dan inspireren door onze 11 favoriete herfstbloeiers!

Planten die in de herfst bloeien zijn gekend om hun mooie, warme kleuren. In combinatie met het lage zonlicht dat in het najaar meer rood bevat, geeft dit een prachtig kleurenspektakel. En laten we de rode en gele bladeren aan de bomen niet vergeten!

Herfstbloeiers voor een kleurrijke tuin

1 Gele zonnehoed (Rudbeckia fulgida) De gele zonnehoed bloeit tot aan de late herfst en is al jaren een favoriet onder de herfstplanten. Je hebt Rudbeckia’s (en de verwante Echinacea’s) in hoge en lage soorten en in verschillende kleuren zoals geel, rood-bruin of oranje. Met hun donkere stempel en warme bloemblaadjes vormen ze een mooi contrast in elke tuin. 2 Chrysant (Chrysanthemum) Chrysanten bloeien van augustus tot september en zijn erg gemakkelijke planten. Zelfs met minimale verzorging kunnen ze tot twee maanden lang in bloei staan. Bovendien zijn ze erg veelzijdig, want ze kunnen zowel in de volle grond als in een pot op het terras. 3 Vetkruid (Sedum) Getty Images Deze borderplant wordt zo’n 50 cm hoog en houdt van de zon. In september en oktober krijgt vetkruid een prachtige dieproze-rode kleur. Het is een vaste plant, maar niet wintergroen. 4 Herfstaster (Aster) Herfstasters houden van halve schaduw en vragen bijna geen onderhoud. Ze staan prachtig achteraan een border, want ze kunnen tot zo’n 120 cm hoog groeien. Ze bloeien tot de eerste nachtvorst en trekken tot laat in de herfst vlinders en bijen aan. 5 Zilverkaars (Actaea sp.) De bloei van zilverkaars komt vaak pas eind september goed op gang. De witte bloemen zijn dan aanwezig in overhangende, vrij dikke aren. De planten worden meestal niet hoger dan anderhalve meter. 6 Viooltjes (Viola) Viooltjes verdragen een temperatuur tot -10 graden Celsius en blijven de hele winter groen. Ze bloeien vanaf september tot maart en je hebt ze uiteraard in veel verschillende kleuren. 7 IJzerhard (Verbena bonariensis) Een stevig vertakte plant met lila-kleurige bloemetjes die tot diep in oktober bloeit. In het voorjaar heb je hoogstwaarschijnlijk nieuwe exemplaren, want ze zwerven uit tot ver over de border. 8 Lampenpoetsersgras (Cenchrus) Tot november geniet je van zijn vrolijke pluimen. Ze zijn heel decoratief wanneer ze overhangen en geven een speelse toets aan je tuin. In de herfst verkleuren de aren goudgeel, wat met de herfstzon een mooi zicht oplevert. 9 Sneeuwbal (Viburnum) In het najaar schenkt deze plant je mooie roze of witte knoppen en vanaf januari vele kleine bloempjes die heerlijk geuren. Deze blijven tot mei doorbloeien, dus een must-have voor elk seizoen! 10 Ooievaarsbek (Geranium ‘Rozanne’) Een perfecte bodembedekker met schattige paarse bloemen. De bloei stopt pas als de eerste nachtvorst zich aandient. Bijkomend voordeel? Slakken vinden de plant maar vies. 11 Cyclaam (Cyclamen) Cyclamen plant je op het einde van de zomer, zodat ze in de herfst en winter kunnen bloeien. Ze worden zo’n 15 cm hoog en zijn winterhard.

Dit vind je vast ook interessant:

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de beste groentips en wooninspiratie!