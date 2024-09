Sansevieria verzorgen en vermeerderen: zo doe je het

Je hebt uitgesproken voor- en tegenstanders als het om sansevieria’s gaat. De ene vindt vrouwentongen, zoals deze plant ook genoemd wordt, veel te oubollig terwijl ze voor de andere juist heel hip ogen. Maar over één ding valt niet te discussiëren: het moet één van de meest makkelijke kamerplanten ooit zijn. Jouw sansevieria verzorgen doe je met twee vingers in de neus!

Hoe moet je een sansevieria verzorgen?

Een sansevieria verzorgen is niet zo heel moeilijk, de plant vraagt niet veel aandacht. Zolang hij in goede grond en de juiste pot zit, heeft hij misschien zelfs liever dat je hem wat negeert.

Gebruik daarom cactusgrond en plant de sansevieria in een pot waar de wortels precies in passen, want de plant staat graag strak. Verplant vrouwentongen alleen als de wortels echt geen ruimte meer hebben. Sansevieria voelt zich goed in zowel indirect zonlicht als in schaduw. Afhankelijk van zijn plekje geef je uiteraard ook meer of minder water.

Hoe vaak moet je een sansevieria water geven?

Laat van de lente tot de herfst de potgrond helemaal uitdrogen voordat je water geeft. In de winter hoeft de plant zelfs maar één keer per maand water. Geef je sansevieria te veel water, dan gaat hij rotten. Je geeft de plant dus liever te weinig dan te veel water. Zelfs als je de plant maandenlang negeert, redt hij het nog prima op z’n eentje.

Tip: vergeet hem niet regelmatig af te stoffen met een licht vochtige stofdoek, zodat hij zijn mooie glans niet verliest en hij voldoende voeding via de bladeren binnenkrijgt.

Wist je dat er zo’n zeventig soorten sansevieria’s bestaan? Er zijn kleine, brede vrouwentongen maar ook ranke, hoge exemplaren die tot wel 130 cm hoog kunnen worden. De bekendste soorten zijn Sansevieria Laurentii, met de gele randjes om de bladeren, en de groene Sansevieria Zeylanica.

Sansevieria stekken of vermeerderen

In bovenstaande video ontdek je hoe makkelijk het is om van één vrouwentong meerdere vrouwentongen te maken. Probeer jij het ook?

Win! 5x Gardena FreshCut oogstscharen

© Gardena

Wil je ook makkelijk bladstekken nemen, bloemen knippen of kruiden vermeerderen? Dan is deze wedstrijd vast iets voor jou!

Libelle Nest mag van tuinspecialist Gardena 5 FreshCut oogstscharen weggeven. Waag je kans, bekijk bovenstaande video en beantwoord de volgende vraag:

Veel succes!

