Waarom doet mijn kat zijn behoefte niet in de kattenbak?

Een kat in huis, hoe gezellig! Maar het wordt minder gezellig als je kat zijn behoefte niet in de kattenbak doet. Stel jezelf de volgende vragen en verhelp zo het vervelende probleem.

Is je kat gezond?

Het is niet normaal dat een kat plots zijn behoefte niet in de kattenbak doet. Zelfs in het wild is een kat een behoorlijk proper dier, het begraaft ontlasting en urine zo goed mogelijk.

Zeker als er nooit problemen waren met de zindelijkheid van jouw kat is het raadzaam om naar een dierenarts te gaan. Misschien heeft je kat wel last van een blaasontsteking, niersteentjes of andere ziekten.

Waar staat de kattenbak?

Plaats de kattenbak niet te dicht bij het eten- en drinkbakje of op een duidelijke en drukke plaats. Jij plast toch ook niet graag als mensen staan te kijken of waar je net hebt gegeten? Geen wonder dus dat je kat zijn behoefte niet in de kattenbak doet.

De kattenbak verplaatsen kan al genoeg zijn om het plasprobleem op te lossen.

‘Het gemak’ is niet voor niets een oude benaming voor een toilet. Zorg dat je kat zich goed voelt bij de kattenbak. Denk er ook aan dat katten graag hun eigen toilet hebben, dus als er twee katten zijn, voorzie dan ook twee kattenbakken.

Welke kattenbak heb je?

Tegenwoordig bestaan veel kattenbakken met een kap. Deze houden de vieze geuren in de kattenbak, zodat het huis nog steeds lekker ruikt. Helaas hebben katten ook een hele sterke reukzin, dus als ze in hun kattenbak kruipen, moeten ze letterlijk binnengaan in een stinklucht. Daardoor verkiezen ze een lekker ruikende vloer boven de vieze kattenbak.

Kies dus voor een open kattenbak. Als deze te veel storende geuren vrijgeeft, ga dan eens naar de supermarkt of dierenzaak voor oplossingen. Er bestaan genoeg middeltjes.

Maak de kattenbak schoon met chloor, katten houden van die geur.

Hoe behandel je de plasvlekken in huis?

Het is belangrijk om de urineplekken in huis goed te behandelen. Een kat heeft een sterke geurzin en een urinegeur kan verleidelijk zijn om daar een vaste plasplek te gaan maken.

Azijn is het antwoord, want katten kunnen de geur niet uitstaan.

Het straffen van je kat door zijn of haar neus in de urine te wrijven is compleet zinloos, want de kat heeft maar een geheugen van ongeveer 10 minuten, en zal de boodschap achter deze actie niet snappen.

Nog meer katten-nieuwtjes:

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de beste groentips en wooninspiratie!