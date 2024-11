Trucje: zo zal de kattenbak een pak minder stinken

Een kattenbak is handig, en al zeker als je kat niet naar buiten kan om z’n behoefte te doen. Alleen kan het soms een onaangename geur met zich meebrengen. Met de onderstaande tips is dat makkelijk voorkomen.

Nooit meer een stinkende kattenbak

Dagelijks checken & wekelijks volledig verschonen

Ten eerste is het belangrijk om de bak dagelijks te checken en uitwerpselen met een schepje weg te doen. Daarnaast was je ‘m best ook wekelijks met water én zeep om te vermijden dat de stank in de kattenbak trekt.

Tref je veel krassen aan? Dan koop je beter een nieuwe, want de geur kan hier blijven vasthangen, en dan kom je er nooit meer vanaf.

PS Gebruik daarom ook nooit een schuurspons om de bak te schrobben!

Kattenbakvulling

Misschien is de kwaliteit van de kattenbakvulling die je koopt niet optimaal, waardoor alles vochtig blijft en de stank blijft hangen. Opteer in dat geval voor een ander soort grit, en misschien is het probleem zo al opgelost.

De invloed van voeding op de ontlasting

Wat je kat eet heeft ook een invloed op de geur van de ontlasting! Let bijvoorbeeld goed op de aanwezigheid van eiwitten in de voeding van je huisdier, deze kan hij goed verteren en zo zal ‘ie ook minder uitwerpselen ‘produceren’.

Baking soda: hét wondermiddel

Leg een laagje baking soda onder de kattenbakvulling om de geurtjes nóg beter te absorberen.

Vergeet de filter niet

Sommige kattenbakken beschikken over een filter, die erg goed werkt trouwens. Alleen is het belangrijk dat je ‘m niet vergeet te vervangen.

Kattenbakdeodorant

Dit is te verkrijgen in poeder- of sprayvorm, en is een handig manier om de vieze geurtjes te neutraliseren.

Bron: eigenhuisentuin.nl – Beeld: istockphoto.com

