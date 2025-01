Dol op je airfryer? Deze accessoires moet je in huis hebben

We zijn allemaal dol op onze airfryer, maar wist je dat je je favoriete baktoestel nóg veelzijdiger kunt inzetten met enkele eenvoudige accessoires? Ontdek hier welke niet mogen ontbreken in jouw keuken.

Je hebt ze strikt gezien niet nodig om je airfryer te gebruiken, maar ze vergemakkelijken het koken wel. Bovendien kun je dankzij deze accessoires je airfryer nog meer inzetten. Kortom, je gaat nog meer houden van je airfryer!

De voordelen van airfryer-accessoires

Je kookt efficiënter . Dankzij bepaalde toebehoren, zoals een scheidingsrek bijvoorbeeld, kun je meerdere gerechten tegelijkertijd klaarmaken. Ideaal voor drukke gezinnen!

. Dankzij bepaalde toebehoren, zoals een scheidingsrek bijvoorbeeld, kun je meerdere gerechten tegelijkertijd klaarmaken. Ideaal voor drukke gezinnen! Je toestel kan gewoon meer. Andere accessoires zorgen ervoor dat je meer mogelijkheden hebt wat kookmethodes betreft. Denk aan bakken, braden en grillen.

hebt wat kookmethodes betreft. Denk aan bakken, braden en grillen. De resultaten zijn verbluffend. Dankzij specifieke accessoires wordt de textuur of smaak van je gerecht nóg beter.

zijn verbluffend. Dankzij specifieke accessoires wordt de textuur of smaak van je gerecht nóg beter. Je ervaart minder problemen. Siliconenmatjes bijvoorbeeld voorkomen dat je eten aan de mand van je toestel blijft kleven. Handig!



Let op: het is belangrijk dat je de juiste toebehoren koopt, specifiek voor jouw type airfryer. Anders bestaat de kans dat het niet de juiste vorm of grootte heeft. Zoek dus specifiek voor accessoires voor jouw toestel: hou het merk en typenummer bij de hand. Accessoires voor de airfryer vind je in electrozaken en online shops.

Airfryer accessoires: deze moet je in huis hebben

Heb je echt al die accessoires nodig?

Nee, dat hangt er een beetje vanaf wat jij graag klaarmaakt in je airfryer. Hou je van grillgerechten en heb je geen grillpan in huis? Dan is een grillaccessoire handig voor jou. Ben je meer van de pizza? Ga dan voor een pizzakit. Wij gebruiken zelf het meest het gesloten bakaccessoire (afhankelijk van het merk soms ook bakpan of cakeblik genoemd): dit geeft je de mogelijkheid om behalve gebak ook eenpansgerechten met saus, lasagnes of frittata’s te maken. En wil je helemaal geen extra accessoires aankopen? Ook helemaal goed. Kijk eens in je keukenkasten of je niet een ovenschaaltje of een bakvorm hebt die in jouw airfryer past, dat lukt ook.

Aan de slag met je airfryer!

Meer tips voor in de keuken

