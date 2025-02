Keukenmessen onderhouden? Zo ga je te werk!

De betere hobbykok zweert bij keukenmessen van de beste kwaliteit. Maar ook jij en ik hebben er baat bij om onze messen op de juiste manier schoon te maken en regelmatig te slijpen. We leggen je graag uit hoe je jouw keukenmessen het beste kunt onderhouden.

Gebruik steeds het juiste mes

Je hebt waarschijnlijk verschillende messen in de schuif liggen of in je messenblok staan, maar gebruik jij altijd het juiste? Je broodmes heeft een lang lemmet met karteltjes en is enkel bedoeld om brood of andere zachte dingen te snijden, terwijl het mes voor je groenten gemiddeld minder groot is en een klein lemmet heeft. Daarnaast bestaan er nog speciale schilmesjes, een vleesmes en misschien heb je zelfs een echt koksmes in huis?

Reinig met de hand

Een vaatwasmachine is nog steeds een van de beste uitvindingen, daar is zowat iedereen het over eens. Prima voor je borden en glazen, maar je keukenmessen houden minder van de agressieve chemicaliën in de afwasblokjes. Was je ze met de hand, dan gaan ze een stuk langer mee.

Heb je echt geen tijd en moeten ze voor één keer toch mee in de vaatwasser, leg ze dan apart zodat ze de rest van je vaat niet beschadigen, liefst in de bovenste lade, want daar is het minder warm.

Keukenmessen met een houten greep onderhouden vereist wat extra werk. Door het hout regelmatig in te oliën met lijnzaadolie of bijenwas zorg je ervoor dat het mooi en stevig blijft.

Tip: vergeet niet om je mes ook tijdens het gebruik regelmatig onder de kraan af te spoelen, zodat eventuele zuren uit je voedsel het niet kunnen beschadigen.

Bewaar je messen op de juiste manier

En nee, dat is niet in de keukenlade. Het is niet enkel gevaarlijk voor jezelf – je wilt je niet snijden als je in de schuif rommelt -, het tegen elkaar botsen van de messen in de lade zorgt voor slijtage. Dat vermijd je makkelijk door ze in een speciaal messenblok te bewaren of aan een magneetstrip aan de muur. Op die manier is het makkelijk én veilig om je keukenmessen te onderhouden.

Bot mes? Slijpen!

Het klinkt misschien vreemd, maar een bot mes is een stuk gevaarlijker. Doordat je meer druk uitoefent loop je ook meer risico om uit te schuiven en jezelf te verwonden.

Hoe weet je of het tijd is om je messen te slijpen? Met de simpele tomatentest! Neem een tomaat die het liefst al goed rijp is en probeer er zachtjes in te snijden met je mes. Kun je makkelijk een snee maken in het vel van de tomaat, dan is je mes nog scherp genoeg. Merk je dat je kracht moet zetten of dat de tomaat indeukt, dan is het dringend tijd om je messen te slijpen.

Kun je je messen zelf slijpen? Natuurlijk!

Met een aanzetstaal slijp je je mes niet echt, maar werk je kleine oneffenheden weg. Dit is prima voor een tussentijds onderhoud.

slijp je je mes niet echt, maar werk je kleine oneffenheden weg. Dit is prima voor een tussentijds onderhoud. Een doortrekslijper is de makkelijkste manier om zelf je mes te slijpen. Het kan niet fout gaan omdat er maar één manier is om je mes erdoor te halen.

is de makkelijkste manier om zelf je mes te slijpen. Het kan niet fout gaan omdat er maar één manier is om je mes erdoor te halen. Met een wetsteen krijg je je mes héél erg scherp, maar het vraagt wat oefening. Je hebt keuze uit stenen met verschillende korrel, of tweekleurige stenen die een grove en een fijne kant hebben. Die laatste zijn handig omdat je met de ene kant kunt slijpen en met de andere kunt polieren.

Meer informatie over het slijpen van messen vind je op libelle-lekker.be.

Huiver je al bij de gedachte, dan laat je je messen best slijpen door een professionele messenslijper.

Meer onderhoud in je huis:

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes!