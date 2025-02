6 dingen die niet thuishoren in de slaapkamer

Een rustgevende slaapkamer is essentieel voor een goede nachtrust. Een goed bed is ook belangrijk, maar toch zien we nog veel te vaak dingen in de slaapkamer die er niet thuishoren. Zoals deze bijvoorbeeld.

Dit hoort niet thuis in de slaapkamer

1. Oude kussens

Een goed kussen in de slaapkamer is onontbeerlijk voor een goede nachtrust. Heb jij dus nog een oud hoofdkussen dat zijn vorm al lang kwijt is? Dan is het dringend tijd voor een nieuw exemplaar als je niet wakker wilt worden met een stijve nek. Als je op zoek gaat naar een nieuw kussen, laat je dan zeker goed adviseren. Er zijn namelijk speciale kussens voor buik-, rug- of zijslapers. Je moet er misschien even aan wennen, maar je zult zien dat je er beter door slaapt. Weg dus met dat oude kussen!

2. Een wekker die licht geeft

Dingen die licht geven zijn sowieso storend ‘s nachts en horen niet thuis in de slaapkamer. Ze zorgen er namelijk voor dat je minder vast slaapt. Geeft je wekker geen licht? Ook dan kun je je de vraag stellen of hij op je nachtkastje hoort. Als je regelmatig wakker ‘s wordt nachts en je checkt hoe laat het is, begin je misschien de resterende uren te tellen. Geloof ons, dat komt je nachtrust niet ten goede. Nog een voordeel van je wekker iets verderop te plaatsen is dat je effectief je bed uit moet om ‘m af te zetten. Meteen wakker!

3. Kleding die je niet draagt

Een overvolle, rommelige kleerkast draagt niet bij tot een rustgevende slaapkamer. Maak er een gewoonte van om een of twee keer per jaar je kast op te ruimen en de kleren die je niet of amper gedragen hebt te verkopen of weg te geven. Twijfel je, hang het kledingstuk met de kleerhanger in de andere richting in je kast. Heb je het gedragen? Dan mag je de kapstok weer juist hangen. Zo zie je na een paar maanden duidelijk welke stuks ongedragen bleven.

4. Rondslingerende magazines of boeken

Heb je een stapeltje boeken of tijdschriften naast je bed liggen, dan oogt dan niet alleen rommelig, het trekt ook stof aan. We maken graag een uitzondering voor dat ene boek of magazine dat je graag leest voor je inslaapt, maar voor de rest zoek je best een ander plekje. Tenzij je gezegend bent met een heuse boekenkast in je slaapkamer natuurlijk.

5. Je smartphone of computer in de slaapkamer

Nog snel je socials checken op je smartphone is niet bevorderlijk voor een goede nachtrust. Dat weten we allemaal, maar toch maken we er ons schuldig aan. Maak de verleiding niet te groot en weer zowel je laptop als je gsm uit de slaapkamer. Lees liever een goed boek of tijdschrift, en probeer je ogen voldoende rust te geven.

6. Eten

Neen, een late night snack verorber je niet in de slaapkamer. Heb je toch een hongertje laat op de avond, kies dan voor een lichte en gezonde snack die je gewoon aan tafel eet. De geur van eten en vervelende kruimels in bed bevorderen de slaap niet.

Bronnen: expressen.se, hln.be

Meer tips voor in de slaapkamer:

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes!