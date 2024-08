Planten in de slaapkamer: zijn ze goed voor je nachtrust?

Er wordt weleens gezegd dat kamerplanten in de slaapkamer een ‘no go’ zijn omdat ze ’s nachts jouw zuurstof afnemen. Maar klopt deze bewering wel? Je leest het hier!

Planten op de slaapkamer, een goed idee?

We zeggen volmondig ‘ja’ tegen planten op de slaapkamer. Met mooie kamerplanten kom je namelijk nog meer tot rust.

En oké, ze gebruiken ’s nachts wat zuurstof, maar dit is zo’n kleine hoeveelheid dat het echt niet schadelijk is voor je gezondheid. Ze zijn juist gezond omdat ze de lucht bevochtigen én zuiveren terwijl je slaapt!

Daarnaast hebben ze ook nog deze voordelen:

ze halen je stressniveau naar beneden ,

, ze zorgen voor een heerlijke geur ,

, ze kunnen hoofdpijn of een verkoudheid voorkomen ,

, ze zijn verantwoordelijk voor een diepere slaap.

Dus kom maar op met dat groen naast je bed!

6 planten in de slaapkamer voor een éxtra goede nachtrust:

1. Aloë Vera

De Aloë Vera is niet enkel een medicinale plant, je krijgt ’m ook moeilijk stuk. Hij kreeg niet voor niets de bijnaam ‘de onsterfelijke plant’. Maak je vooral geen zorgen als je ’m eens vergeet water te geven. De plant houdt wel van licht, dus een plekje bij het raam is ideaal.

Tip: deze plant is makkelijk te stekken. Voor je het weet heb je een Aloë Vera in elke kamer van je huis. Of – ook een leuk idee – geef eens een plant cadeau aan iemand die ook een goede nachtrust kan gebruiken. In deze video toont groenredactrice Charlotte hoe je Aloë Vera stekt:

2. Lepelplant

Dat de lepelplant een fantastische luchtzuiverende plant is, bevestigen zelfs studies door NASA. Bovendien verhoogt deze knapperd ook de luchtvochtigheid in je kamer met maar liefst 5 procent, wat je nachtrust alleen maar bevordert. Is de lucht in je kamer te droog, dan kun je last krijgen van een droge keel en geïrriteerde sinussen. De ideale slaapkamerplant die er – dankzij z’n prachtige witte bloemen – mooi en stijlvol uitziet.

3. Lavendel

Lavendel is alleen al dankzij z’n heerlijke en kalmerende geur een ideale metgezel in je slaapkamer. De typische geur, die je doet dromen van vakanties in de Provence, helpt je ontspannen en zorgt voor een lagere bloeddruk. Het is niet voor niets dat deze geur vaak gebruikt wordt in badolie voor baby’tjes of pillowsprays. Zorg voor een plekje aan het raam, want de lavendelplant houdt van de zon!

4. Sanseveria

De populaire sanseveria vraagt weinig introductie. Ook bekend onder de naam ‘vrouwentongen’ veroverde hij reeds menig huiskamer. Dat hij ook populair is in de slaapkamer komt door z’n luchtverbeterende kwaliteiten. ’s Nachts geeft hij namelijk extra zuurstof af en filtert hij giftige stoffen uit de lucht. Nog een voordeel: de sanseveria heeft niet veel verzorging nodig en kan gerust een tijdje zonder water. De perfecte plant voor naast je bed of op de vensterbank!

5. Ananasplant

Dat deze ook bekendstaat als de anti-snurkplant zegt waarschijnlijk genoeg. Ook deze plant geeft ’s nachts extra zuurstof af, maar werkt dankzij het enzym bromelaïne ook als ontstekingsremmer. We geven deze knappe plant graag het voordeel van de twijfel. Zelfs als het snurken van manlief niet helemaal stopt, staat hij geweldig op het nachtkastje.

6. Engelse klimop

Ook deze plant staat bovenaan het lijstje van zuiverende planten in de NASA-studies. De plant zou zelfs letterlijk verademing bieden voor mensen met astma en andere luchtwegproblemen. Deze plant is erg mooi als hangplant of op een rekje boven het bed bijvoorbeeld.

Opgelet, de Engelsen noemen deze plant Poison Ivy. Bij inname is hij giftig, dus niet geschikt voor in de kinderkamer of plekken waar huisdieren komen.

Veel plezier met het schikken en stylen van planten op je slaapkamer!

