Doucheputje verstopt? Zo los je het op

Niets zo vervelend als een douche waarin het water blijft staan. Is je doucheputje verstopt, dan is het haar en vuil verwijderen geen aangename klus. Toch los je dat het best zo snel mogelijk op.

Doucheputje ontstoppen: zo ga je te werk

1. Met de hand

Haal het haar en het overige vuil met je handen uit het doucheputje. Kun je er niet bij, gebruik dan een stuk ijzerdraad. Maak onderaan het einde van de draad een haakje en duw de draad zo de afvoer in. Voel je waar de verstopping zit? Trek de ijzerdraad dan al draaiend terug naar boven, zodat deze al het haar en de rest van de viezigheid meeneemt.

2. Met een traditionele ontstopper

Een verstopt doucheputje weer vrijmaken kan ook met een zogenaamde plopper. Hiermee maak je een zuigende beweging, waardoor je de verstopping kunt verwijderen. Opgelet: om dat vlot te laten verlopen, zorg je het best voor voldoende water in het putje. Zo creëer je namelijk een goede afdichting.

3. Met een ontstoppingsveer

Naast de traditionele ontstopper kan ook een ontstoppingsveer handig zijn om verstoppingen op te lossen die zich dieper in de leidingen bevinden. Voer de veer voorzichtig in, draai deze rond en haal zo de blokkades weg.

4. Met baking soda en azijn

Misschien heb je de oplossing voor je verstopt doucheputje wel in je keukenkast staan? Gaat het om een lichte verstopping, dan kunnen azijn en baking soda soelaas bieden. Doe wat baking soda in het putje en giet hier wat azijn op tot het geheel begint te bruisen. Laar dit even intrekken en spoel daarna door met heet water.

5. Met een professioneel middel

Er zijn verschillende – chemische – ontstoppingsmiddelen verkrijgbaar bij de doe-het-zelfzaak of de supermarkt. Ga je hiermee aan de slag, volg dan altijd goed de instructies op de verpakking. Bevat het product chemicaliën, wees dan extra voorzichtig en draag bij voorkeur beschermende handschoenen.

