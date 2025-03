Gordijnen zelf wassen? Zo pak je het aan!

Gordijnen wassen is een klusje dat we liever uitbesteden. Dat kan uiteraard, maar de meeste gordijnen kun je gewoon zelf wassen. Zo pak je het aan!

Gordijnen wassen…

1. Met de hand

Ben je bang om je gordijnen in de wasmachine te stoppen, maar wil je ze liever niet professioneel laten reinigen? Dan kun je ze voorzichtig met de hand wassen. Door de afmetingen van gordijnen is dit het makkelijkst in de badkuip.

Zorg ervoor dat de gordijnen stofvrij zijn voor je ze wast. Klop ze goed uit of stofzuig ze zachtjes.

zijn voor je ze wast. Klop ze goed uit of stofzuig ze zachtjes. Vul het bad met water en voeg er een mild wasmiddel aan toen.

Laat het even intrekken, maar vermijd dat je gordijnen te lang in het water blijven liggen.

Het is geen goed idee om de gordijnen stevig uit te wringen. Haal ze voorzichtig uit bad en laat het water eruit druppelen door ze op te hangen.

2. In de wasmachine

Heb je je gordijnen goed bestudeerd en mag je ze volgens het label in de machine wassen? Dan hou je hier best rekening mee:

let erop dat je alle haken en loodjes eruit haalt.

eruit haalt. stop de gordijnen in een waszak of kussensloop die je kunt sluiten.

die je kunt sluiten. prop de wasmachine niet volledig vol, maar laat nog voldoende ruimte .

. gebruik slechts een klein beetje wasmiddel en kies een milde variant.

en kies een milde variant. was ze op een delicaat programma op maximaal 30 graden.

op maximaal 30 graden. laat ze liever niet centrifugeren .

. stop je gordijnen niet in de droogkast, maar hang ze meteen terug op en laat ze zo drogen. Op deze manier heb je het minst last van kreuken.

Opgelet! Heb je linnen gordijnen, dan kunnen ze tot wel 4% krimpen. Niets zo vervelend als gordijnen die plots een stuk boven de grond hangen! Kies bij twijfel steeds voor een professionele oplossing.

Eerste hulp bij kreuken

De meeste gordijnen kregen een kreukvrije finish, wat ervoor zorgt dat de kreukels na het wassen na enkele dagen tot weken vanzelf verdwijnen als je ze hebt opgehangen. Ze zakken als het ware uit de stof. Toch kreuken? Dan kun je proberen om je gordijnen voorzichtig te strijken. Op het etiket staat meestal vermeld op welke stand je ze mag strijken. Vind je geen info, dan contacteer je best de winkel waar je de gordijnen kocht of de leverancier.

Gordijnen even opfrissen

Zijn de gordijnen niet vuil, maar kunnen ze wel een opfrisbeurt gebruiken? Hang ze buiten te luchten als het vriest. Vlekken zullen hierdoor niet verdwijnen, maar het is een uitstekende manier om ze tussendoor wat op te frissen.

Tussendoor reinigen

Je gordijnen wassen doe je meestal slechts één keer per jaar, maar het is belangrijk om ze tussendoor zoveel mogelijk stofvrij te houden. Voor je de kamer stofzuigt, schud je de gordijnen best even uit. Geef de stofdeeltjes de tijd om naar beneden te dwarrelen en zuig ze nadien mee op. Eén keer per maand kun je je gordijnen zelf stofzuigen, met een speciaal opzetstuk. Begin bovenaan met de stofzuiger op de laagste stand.

