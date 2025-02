Je houten terras schoonmaken: zo begin je eraan

Wil je optimaal genieten van je mooie houten terras, dan is het nu het perfecte moment om het schoon te maken en eventueel te behandelen. Je houten terras schoonmaken kan op verschillende manieren. Wij zetten ze voor je op een rijtje.

Weg met groene aanslag

Je terras is onderhevig aan weer en wind en krijgt het voornamelijk in de winter hard te verduren. Algen en mossen zorgen voor een lelijke groene aanslag, vooral op plaatsen waar je terras meer tijd nodig heeft om op te drogen. Dit ziet er niet enkel onfris uit, je hout wordt bovendien glad waardoor het gevaarlijk wordt.

Reinig daarom minstens één keer per jaar je houten terras grondig. Doe dat in het voorjaar, dan geniet je de hele zomer van een prachtig terras.

1. Houten terras schoonmaken met azijn

Een houten terras reinigen met schoonmaakazijn is enorm populair. Dat komt omdat het zuur ervoor zorgt dat algen en mossen doodgaan. Verdun de azijn en laat het goedje intrekken voordat je begint te schrobben met een harde, niet-metalen borstel. Let erop dat je niet in de buurt van je gras of plantjes komt. Azijn is voor hen namelijk net zo dodelijk als voor het mos.

2. Met groene zeep (en soda)

Een stuk milieuvriendelijker is het om je terras schoon te maken met groene zeep. Die bestaat uit natuurlijke ingrediënten en is niet schadelijk voor je bloemen en planten. Los ongeveer 10 eetlepels groene zeep op in 10 liter warm water, verdeel het over je terras en begin met schrobben. Laat het even intrekken en spoel nadien grondig na met schoon water.

Tip: in plaats van 10 eetlepels groene zeep kun je ook kiezen voor een mengeling van 5 eetlepels groene zeep en 5 eetlepels soda.

3. Met een speciaal schoonmaakmiddel

In de doe-het-zelfzaak of bij je houthandelaar kun je ook reinigingsproducten kopen die speciaal ontwikkeld zijn om vuil te verwijderen van je houten terras, zonder het hout aan te tasten. Die zijn vaak erg doeltreffend en makkelijk in gebruik. Laat je zeker goed adviseren en volg de gebruiksaanwijzing van het product.

4. Met de hogedrukreiniger, maar toch opletten

Je houten terras schoonspuiten met een hogedrukreiniger lijkt een erg makkelijke oplossing. Schrobben is niet nodig en zonder al te veel moeite ziet je vloer er weer uit als nieuw. Toch is dit op lange termijn niet de beste keuze. De druk kan je hout namelijk beschadigen waardoor algen en mos zelfs sneller terugkomen.

Wil je je houten terras toch op deze manier schoonmaken, zorg er dan voor dat je warm water gebruikt en kies voor een niet te harde straal. Bescherm je terras nadien met een speciale houtolie of beits.

En daarna: beschermen

Dankzij je harde werk ziet je houten vloer er weer als nieuw uit. Nu is het een goed idee om het hout te behandelen, zodat het beter bestand is tegen weer en wind en je er zo lang mogelijk van kunt genieten. Is het hout proper, dan kun je met een verfborstel of roller een speciale houtolie of beits aanbrengen. Zorg ervoor dat je steeds met de nerf van het hout mee werkt. Gebruik je olie, denk er dan aan om de overtollige olie met een doek te verwijderen.

