Tijd om de ramen te poetsen? Maak je eigen glasreiniger zonder chemicaliën

Er zijn verschillende speciale schoonmaakmiddelen die beweren je ramen schoon te krijgen zonder strepen. Wil je het liever milieuvriendelijk aanpakken? Dan maak je je glasreiniger gewoon zelf. En dat is makkelijker dan je denkt!

Glasreiniger zelf maken: makkelijk en goedkoop

Je eigen schoonmaakmiddelen maken zit enorm in de lift. Het is vaak een stuk goedkoper en het hoeft absoluut niet moeilijk te zijn. Bovendien weet je door het zelf te maken exact welke ingrediënten je middel bevat. Kies je zoveel mogelijk natuurlijke producten? Dan is dat niet alleen beter voor het milieu, maar ook voor jouw gezondheid.

Deze glasreiniger is supermakkelijk te maken en bovendien bijzonder effectief!

Wat heb je ervoor nodig?

lege sprayflacon

schoonmaakazijn

1 dl water

natuurlijk afwasmiddel

Zo maak je je eigen glasreiniger

Vul de sprayflacon voor 40% met schoonmaakazijn en vul de rest aan met water. Voeg nu enkele druppels natuurlijk afwasmiddel toe. Zet de dop op je flacon en schud eens goed. Klaar!

Tip: ook perfect om je spiegels of glazen douchewand schoon te maken!

Nog veel meer toepassingen

Wist je dat deze glasreiniger ook mirakelspray wordt genoemd? Want er zijn nog veel meer toepassingen dan alleen je ramen poetsen. De glasreiniger is bijvoorbeeld ook ideaal om roestvrijstalen apparaten mee schoon te maken of zelfs je houten tuinmeubelen of terras mee te schrobben.

Een duurzame keuze

Zelfgemaakte glasreiniger past perfect in een duurzame levensstijl. Je reduceert het gebruik van plastic flessen door herbruikbare sprayflacons te gebruiken en vermindert de hoeveelheid schadelijke stoffen die in het milieu terechtkomen. Het is een kleine stap die een groot verschil kan maken voor onze planeet.

Bron: ekotipset.se

