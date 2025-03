In 7 stappen je houten tuinmeubelen weer als nieuw

Je tuinmeubelen trotseren weer en wind, dag in dag uit. Hoog tijd om ze eens goed op te knappen en ze letterlijk en figuurlijk in de verf te zetten. In deze 7 stappen laat je je tuinset weer schitteren als nieuw.

Je tuinmeubelen weer als nieuw: enkele handige tips

Stap 1: Schoonmaken

Voor je ook maar iets met het hout doet, moet je het eerst proper maken. Maak het hout schoon met warm water en een ontvetter of ammoniakwater (1 deel ammoniak op 9 delen water). Wees wel een beetje voorzichtig, ammoniak zorgt soms voor ademproblemen. Laat het goed intrekken en spoel af met water. Goed laten drogen tot het hout volledig droog is.

Stap 2: Oneffenheden vullen

Door weersomstandigheden en/of beestjes kun je weleens gaatjes in je hout krijgen, of scheuren door het vocht. Vul die gaatjes en scheuren op met een vulmiddel, geschikt voor hout.

Stap 3: Opschuren

Door het vulmiddel ontstaan er soms bultjes. Schuur het hout op en zorg dat het oppervlak effen wordt. Veeg het schaafsel en stof weg met een doek.

Stap 4: Afplakken

Plak alles wat niet geverfd moet worden, zoals scharnieren, af met schilderstape en leg een doek of zeil om je terras/vloer te beschermen.

Getty Images

Stap 5: Basislaag

Roer de grondverf om met een houten lat. Gebruik een verfborstel voor de kleine hoekjes en kantjes, en een vachtroller voor de grote stukken. Breng de verf royaal aan, in verticale banen en strijk daarna horizontaal uit. Rol nog eens na om strepen te vermijden. Houten planken strijk je horizontaal in de richting van de nerf. Laat goed drogen.

Stap 6: Schuren

Zitten er nog haartjes of zand in de primerlaag? Schuur ze dan licht op en schuur de primerlaag sowieso op als je niet binnen de 24 uur de eindlagen kunt schilderen. Laat goed drogen. Het is de basis: als die goed is, gaat de final look ook goed zijn.

Stap 7: Schilderen

Breng een eerste laag verf aan en laat goed drogen. Afhankelijk van je type verf zal één laag genoeg zijn of moet je er een tweede keer over gaan.

En ziezo, perfect geschilderde tuinmeubelen! Alsof ze net van het tuincentrum komen. Laat die barbecuefeestjes maar komen nu!

Gouden tip: let op het weerbericht

Misschien ben je wel supergemotiveerd om je tuinmeubelen onder handen te nemen, maar kijk toch maar even naar het weerbericht:

De ideale temperatuur om te verven bedraagt minimum 10 °C, maximum 25 °C. Het mag ’s nachts ook niet kouder worden dan 5 °C, anders droogt je verf niet goed.

om te verven bedraagt minimum 10 °C, maximum 25 °C. Het mag ’s nachts ook niet kouder worden dan 5 °C, anders droogt je verf niet goed. Verf niet in de ochtend of in volle zon. Ideaal is na de middag, als de zon het vocht in het hout gedroogd heeft. Als je in de zon verft, zal de verf te snel drogen en hecht ze minder goed.

verft, zal de verf te snel drogen en hecht ze minder goed. Verf best niet op een dag met veel wind : ook dan droogt de verf te snel en krijg je blazen, of waait er stof op je verf.

: ook dan droogt de verf te snel en krijg je blazen, of waait er stof op je verf. Het spreekt voor zich dat je beter niet verft als het regent of als er mist hangt, dan is je hout te vochtig of heb je kans op druppels in je schilderwerk.

Zijn je tuinmeubelen weer als nieuw? Pak dan de volgende karweitjes aan:

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes!