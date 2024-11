Kerstcadeautjes voor de moestuinier: 11 leuke aanraders

€ 24,99 – Natuurpunt

Net als wij, zitten ook de vogels in je tuin graag knus als het koud is buiten. Hang daarom enkele vogelhuisjes op, zodat ze makkelijker eten vinden tijdens de winter. Want met veel vogels in de tuin zeg je snel gedag tegen die vervelende vreters van bladluizen op je kraakverse groenten. Shop het hier.