Opgebrande kaars? Zo haal je de restjes kaarsvet uit het potje

Niets zo gezellig als kaarsen in huis, zeker als ze ook nog een heerlijke geur verspreiden. Is je kaars zo goed als opgebrand, dan is het zonde om het mooie potje zomaar weg te gooien. Maar hoe kun je de restjes kaarsvet op de bodem verwijderen? Onze tips!

Restjes kaarsvet verwijderen

1. In de diepvries

De meest eenvoudige manier is ongetwijfeld het potje een paar uurtjes in de diepvries zetten. Je zult zien dat het kaarsvet zal krimpen, zodat je het makkelijk uit het potje kunt halen. Komt het er niet vanzelf uit, dan kun je de restjes kaarsvet onderaan in je potje met een simpel mes in stukken snijden.

2. Met kokend water

Een andere methode is om het kaarsvet te laten smelten. Dat kun je doen door je glazen potje met wasresten tot net onder de bovenrand te vullen met kokend water. Zet altijd een bordje of schaal onder je potje om de ondergrond waarop je werkt te beschermen. Het warme water zorgt ervoor dat de was gaat smelten en komt bovendrijven. Het is trouwens heel leuk om te zien: doordat de belletjes door het water naar boven glijden, lijkt het wel een lavalamp!

Laat het kaarsvet goed afkoelen en verwijder het door met je vinger aan één kant het rondje naar beneden te duwen. Zo komt het los en kun je het makkelijk weggooien.

Potje schoonmaken

Zijn de restjes kaarsvet eruit, dan hoef je enkel je potje nog schoon te maken. Je kunt het in de vaatwasmachine stoppen of eenvoudig afwassen in een sopje. Sommige kaarspotjes wil je met etiket en al hergebruiken, gewoon omdat ze er zo leuk uitzien. Verwijder je het etiket liever, dan lukt dat het best door het los te weken in warm water. Blijven er nog lijmresten achter, dan kun je een papje maken van baking soda en kokosolie en dat aanbrengen op de lijmresten. Even laten intrekken en schoonwrijven met een sponsje of afwasborstel.

Hergebruiken

Je oude kaarspotje kun je op verschillende manieren gebruiken. In de badkamer bijvoorbeeld, om je make-up borstels in te bewaren. Of – als het een kleiner potje is – voor je voorraad wattenstaafjes. Het ziet er erg leuk uit en zorgt voor een instant luxe-gevoel in je badkamer.

Meer schoonmaaktips:

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes!