Vlekken op je tapijt: een tapijt reinigen doe je zo!

Rode wijn, aarde, vuile schoenen … Onze tapijten krijgen heel wat te verduren en het is dan ook onvermijdelijk dat er vlekken op komen. Weet je niet goed hoe je eraan moet beginnen? Geen paniek, wij weten wat te doen! Met dit handige stappenplan en onze bruikbare tips wordt je tapijt reinigen kinderspel.

Je tapijt reinigen doe je zo!

Stap 1: je tapijt stofzuigen

Begin met de onder- en bovenkant van je tapijt grondig te stofzuigen, en vergeet zeker de ligplaats ervan niet. Als je het tapijt makkelijk kunt verplaatsen, is het altijd aan te raden om het buiten uit te kloppen met een mattenklopper.

Stap 2: vlekken uit je tapijt verwijderen

Hoe langer je vuil laat liggen, hoe hardnekkiger de vlekken zullen worden. Je tapijt schoonmaken, doe je dan ook zo snel mogelijk. Begin met de vlek nat te maken en dep het meeste vuil weg met keukenpapier of een droge doek. Is de vlek te hardnekkig voor water? Dan kun je deze dingen gebruiken:

1. Met zeepwater

De ‘makkelijkste’ vlekken krijg je makkelijk weg met zeepwater. Vermeng lauw water met afwasmiddel of bruine zeep en dep met een spons op de vlek.

2. Met azijn & afwasmiddel

Vetvlekken krijg je gegarandeerd weg met dit middeltje:

Meng 1/2 lauw water met 1/2 azijn en voeg daar enkele druppels afwasmiddel aan toe.

Dep met een spons over de vlek en je zult zien dat de vlek stilaan verdwijnt. Let er wel op dat je dept en niet wrijft , want dit kan je tapijt beschadigen.

Achteraf goed spoelen met water, en klaar.

3. Met ammoniak

Iets hardnekkigere vlekken pak je best aan met ammoniak.

Laat wat druppels ammoniak vallen op een natte spons en dep daarmee op de vlek.

Zie je dat het niet veel doet? Breng wat ammoniak rechtstreeks aan op de vlek en laat het inwerken.

Spoel goed met lauw water.

Stap 3: geurtjes in je tapijt verwijderen

Gebruik azijn- of citroenwater om geurtjes te verwijderen. Sproei een paar druppeltjes over de vlek en laat inwerken.

Stap 4: laten drogen

Je tapijt reinigen of schoonmaken, doe je best tijdens de zomer. Op warme dagen kun je jouw tapijt buiten leggen (of hangen) en dan zal het sneller drogen.

Nog andere hardnekkige geurtjes of vlekken in huis?

