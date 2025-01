De vorst heeft intussen flink ons land bereikt en dat betekent dat je planten nu wel wat extra bescherming kunnen gebruiken. Probeer in ieder geval al de onderstaande veelgemaakte fouten te vermijden:

Planten beschermen tegen vorst: 5 dont’s

1. Snoeien

Haal de snoeischaar beter niet boven bij vriesweer, want zo kunnen er snoeiwonden aan de planten ontstaan die gaan bevriezen en uitzetten. Het gevolg? Ze gaan barsten, waardoor er een perfecte ingang ontstaat voor bacteriën.

2. Je planten niet laten ademen

We snappen heus wel dat je je planten wilt beschermen, maar ga ze zeker niet bedekken met tien verschillende dekens, waardoor ze niet meer kunnen ademen. Opteer eerder voor een vliesdoek, aangezien dit vaak lucht en water doorlaat.

3. Pot én wortels vergeten

Vaak worden de pot en wortels uit het oog verloren. Zet je pot op een beschutte plek en verwen ‘m door het vliesdoek ook over de pot heen te leggen, of maak gebruik van een cloche, een soort van beschermende plantenstolp.

De wortels kun je dan weer makkelijk beschermen door de binnenzijde van de plantenpot met noppenfolie te bekleden. Maak in de onderkant van de folie wat gaatjes, zodat het regenwater nog weg kan lopen.

4. Matig winterhard = winterhard

Check altijd bij je planten in een pot hoe winterhard ze zijn. Exotische planten zijn de kou niet gewoon, dus deze planten kun je maar beter in de pot in je schuur zetten, waar de temperaturen wat aangenamer zijn.

Wanneer er op het label ‘matig winterhard’ staat, kunnen de planten tegen lichte vorst. Maar zodra het lager dan -5°C wordt, kan het gevaarlijk worden. Daarom kun je ze maar beter wat extra helpen:

Wikkel – bij planten in pot – een doek rond de bloempot, zodat de wortels en aarde extra beschermd worden tegen de vriestemperaturen. En bescherm de planten zelf met een vliesdoek. De temperatuur mag dan misschien wel rond het vriespunt zitten, maar een snijdende noordenwind kan heel wat vorstschade veroorzaken.

Vaste planten in de grond – zoals een brem bijvoorbeeld – die maar matig winterhard zijn, overleven -5°C vaak niet. Kies ook hier voor een vliesdoek of klop wat paaltjes rond de struik en wikkel er noppenfolie rond. Zo creëer je een kleine serre die je plant beschermt.

Zet terrasplanten ook zo dicht mogelijk tegen de gevel. Daar blijft het altijd nog een tikkeltje warmer.

5. De grond onbeschermd laten

Niet alle (matig) wintervaste planten wortelen diep. Wanneer ze slechts oppervlakkig wortelen, kan stevige vrieskou genoeg zijn om het wortelstelsel te doen bevriezen. Bedek daarom blote grond met extra stro, krantenpapier of karton.

