Strijken zonder strijkplank: zo krijg je de kreuken toch nog weg

Strijken staat meestal niet bovenaan op het lijstje van favoriete huishoudelijke taken. Toch wil je liever niet in een gekreukte blouse de straat op. Moet het echt snel gaan, of ben je op reis? Dan kun je ook strijken zonder strijkplank. Lees maar mee!

Strijkmat of -deken

Het principe blijft hetzelfde en je hebt nog steeds een strijkijzer nodig. Toch biedt een strijkmat of -deken ook voordelen:

Het neemt namelijk niet veel plaats in beslag , ideaal voor wie kleiner woont. Ben je klaar met strijken, dan vouw je het op en stop je het in de kast.

, ideaal voor wie kleiner woont. Ben je klaar met strijken, dan vouw je het op en stop je het in de kast. Je kunt de mat of het deken gebruiken op eender welke stevige ondergrond. Je bureau of een tafel is ideaal, maar je kunt het ook op de wasmachine of droogkast leggen.

Nog een mogelijk alternatief: een dikke handdoek, die je eventueel dubbel plooit. Gebruik hiervoor het liefst een witte of beige. Je wilt immers niet het risico lopen dat de kleur door de hitte afgeeft op je pas gewassen kledij.

Strijken zonder strijkplank: stomen maar

Heeft je outfit een strijkbeurt nodig, maar moet je ook nog snel douchen? Waarom niet beide combineren? Hang je gekreukte kleding in de badkamer terwijl jij geniet van een warme douche. De stoom die vrijkomt haalt de meeste kreuken zo uit je favoriete blouse.

Tip! Met de stoom van een waterkoker krijg je hetzelfde effect.

Met de haardroger of de stijltang

Neen, de föhn en de stijltang dienen niet enkel om je haar in model te brengen. Kan je T-shirt wel een opfrisbeurt gebruiken, maar is het niet de moeite om je strijkplank en -bout ervoor boven te halen? Maak je shirt dan wat vochtig met een plantenspuit en zet de haardroger erop. Afstand houden is hier wel aan de orde.

Ook de stijltang kun je gebruiken om bepaalde delen van je kledij te strijken zonder strijkplank. De rand van je mouw of de kraag van je hemd even glad te strijken, lijkt perfect!

In de droogkast

Heb je pas een wasje gedraaid, dan steek je je kledij even in de droogkast tot ze nog licht vochtig is. Hang ze meteen op een kapstok aan de lucht te drogen, dan heb je minder kans op kreuken. Ook droge kleren mogen gerust een kwartiertje in de droogkast om ze kreukvrij te krijgen. Je hoeft er enkel een natte handdoek bij te steken. Hierdoor komt er stoom vrij die de kreuken laat verdwijnen als sneeuw voor de zon.

Voorkomen is beter dan genezen en dat geldt ook in dit geval. Haal dus steeds je was meteen uit de machine en hang ‘m – het liefst op een kapstok – te drogen. Dat bespaart je een hoop tijd. Strijk je toch liever? Dan lees je hier hoe je sneller kunt strijken.

Meer praktische tips:

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes!