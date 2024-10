Of je poetsen nu een vervelend klusje vindt of er net energie van krijgt, er zijn altijd wel plekjes en spullen die we in al ons enthousiasme over het hoofd zien.

Plekjes en spulletjes die je niet mag vergeten poetsen

1. Lichtschakelaars

We raken ze dagelijks meerdere keren aan, maar als we schoonmaken, dan zijn ze het laatste waar we aan denken. Gebruik vochtige doekjes of een stukje keukenpapier met een beetje allesreiniger. In een veegje weer schoon!

2. Vuilnisbakken

Natuurlijk zorg je ervoor dat je vuilnis op tijd buitenzet en dat zelfs de kleinste vuilnisbakjes op tijd geleegd worden. Maar het is ook zeker belangrijk om de vuilnisbakjes eens grondig uit te wassen.

3. Onder je toestellen

Vergeet niet dat er ook onder je koelkast of onder je microgolfoven heel wat stof en etensrestjes kunnen liggen. Tijd om ook die vergeten plaatsjes even mee te nemen.

4. De was- en vaatwasmachine

Begint je wasmachine een beetje te ruiken? Dat is niet abnormaal, maar als je wasmachine niet proper is, kun je ook je kleren niet helemaal schoon krijgen. Gebruik een oude tandenborstel om alle randjes in je machine schoon te schrobben. Laat je wasmachine daarna leeg draaien op 90 graden met wat soda in het wasmiddelbakje. Doe dit ook met je vaatwasmachine, op een zo hoog mogelijke temperatuur.

5. Je koffiezetapparaat en waterkoker poetsen

Geregeld ontkalken is een absolute must. Dit doe je met wat natuurazijn. Zorg er natuurlijk voor dat je de apparaten goed naspoelt met water.

6. Afstandsbedieningen

Je vergeet het vanzelf, maar de afstandsbedieningen in huis hangen, voor je het weet, vol bacteriën. Gebruik een vochtig doekje met een mengsel van water en een beetje ontsmettingsproduct.

7. Achter je toilet poetsen

Onze toiletten doen blinken als een spiegel? Dat is geen probleem. Maar dat ene plekje achter je toilet, waar je zo moeilijk bij kunt, dat durven we weleens vergeten. Ook daar kan heel wat stof blijven liggen. Je af en toe in een bochtje wringen om het stof achter je toilet mee te nemen, is dus geen overbodige luxe.

8. De gleufjes in je zetel

Kruimeltjes, haren, stofjes,… De gleufjes in je zetel zijn een broeihaard van kleine vuiligheden. Kun je de kussens uit je zetel nemen? Doe dit dan geregeld. Is dat niet mogelijk? Zorg er dan voor dat je geregeld kunt stofzuigen tussen de gleufjes.

9. Deurknoppen- en klinken poetsen

Neem, net zoals je lichtschakelaars, ook meteen even je deurklinken en deurknoppen mee. Want ook die vergeten we vaak.

10. Je smartphone en vaste telefoon

We gebruiken onze smartphone voortdurend. Als je nog een vaste telefoon hebt, gebruik je ook die waarschijnlijk regelmatig. Gewoon je vingerafdrukken even wegvegen, is dus zeker niet voldoende. Maak je apparaat schoon met een microvezeldoekje, water en ontsmettingsmiddel. Zorg er natuurlijk voor dat je het microvezeldoekje slechts licht bevochtigt.

11. De tandenborstel- en zeephouder

Dit herken je vast ook wel. Weg met die vuiligheden! Gebruik heet water, wat schoonmaakproduct en een fijn borsteltje om alle aangekoekte vuilrestjes weg te schrobben.

Nog meer schoonmaaktips:

