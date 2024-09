Urinegeur verwijderen: zo maak je komaf met vervelende geurtjes

Met een hond of kat in huis hoort een plasje hier of daar erbij. Het is snel opgekuist, maar de urinegeur kan indringend zijn en erg lang blijven hangen. Er zijn gelukkig wel enkele oplossingen om urinegeur te verwijderen, maar je moet snel zijn.

Snel handelen is de boodschap

Heeft je favoriete huisdier een ongelukje gehad? Dan is het een kwestie van meteen te reageren. Zie je een plasje liggen? Probeer het dan zo snel mogelijk droog te deppen. Dit is het makkelijkst met wat keukenpapier, maar een oude handdoek werkt ook prima. Het is in de eerste plaats belangrijk om zoveel mogelijk vocht op te nemen, daarna doe je de echte schoonmaak.

Zo ga je te werk:

1. Vocht opnemen met kattenkorrels, rijst of zout

Is het plasje gebeurd op een oppervlak waar de urine kan indringen, zoals de mat, de zetel of een kussen? Dan bedek je deze plek het best met kattenkorrels. Doordat deze korrels gemaakt zijn om vocht te onttrekken, zullen ze ook hier het laatste beetje urine opnemen. Heb je geen kattenbakvulling in huis? Probeer het dan met rijst of zout.

2. Wassen/schoonmaken met enzymen

Nu is het tijd voor de echte schoonmaak in de wasmachine. Let er wel op dat het om een kussen, deken of ander soort textiel gaat dat in de wasmachine mag. De meeste bacteriën en geurtjes gaan er pas echt goed uit bij 60 graden, maar niet alle materialen kunnen deze hoge temperatuur aan. Gebruik in dat geval een wasmiddel met enzymen. Daarvan heb je doorgaans minder nodig en kun je op een lagere temperatuur wassen.

Wat zijn enzymen?

Ook als het plasje op je vloer terecht is gekomen, kun je een schoonmaakmiddel op basis van enzymen gebruiken. Deze enzymen zijn eiwitten die chemische reacties veroorzaken of versnellen en dus ook vuil, in dit geval urine, kunnen afbreken.

Heb je geen speciaal schoonmaakmiddel in huis? Gebruik dan een regulier product, maar vermijd in ieder geval middelen met ammoniak. Die stof zorgt er namelijk voor dat je hond of kat net opnieuw op die plaats wil gaan plassen. Een middel op basis van azijn is dan een betere optie. Azijn neutraliseert geurtjes. Hou er rekening mee dat azijn niet geschikt is voor elk type ondergrond, zoals bijvoorbeeld marmer of bepaalde soorten steen.

Speciale reiniger

Wist je dat er ook speciale schoonmaakmiddelen bestaan die urine en de bijhorende geurtjes verwijderen? Sommige van deze producten kun je ook gebruiken voor het schoonmaken van de kattenbak bijvoorbeeld. Je vindt ze onder meer in de dierenspeciaalzaak.

Bronnen: zooplus.nl, radio2.be

Voor de liefhebber van een huisdier:

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes!