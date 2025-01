Verf op metaal? Zo verwijder je verfresten

Heb je een leuk metalen kastje in de kringwinkel gevonden, maar zit er een laagje verf op dat je minder mooi vindt? Of wil je het gekleurde hek in de tuin of de stalen radiatoren hun oorspronkelijke look teruggeven of van een nieuw kleurtje voorzien? Dan moet de verf er eerst af natuurlijk. Zo pak je dat aan!

Hoe je de verfresten van het metaal best verwijdert, is afhankelijk van het type verf en de middelen die jij ter beschikking hebt. Wij geven alvast enkele mogelijkheden.

Verf van metaal verwijderen

Chemische middelen

In de verf- of speciaalzaak kun je chemische afbijtmiddelen kopen. Deze zijn efficiënt voor het verwijderen van verf, maar ze zijn ook erg agressief. Ga je ermee aan de slag, zorg dan voor voldoende bescherming voor jezelf en draag steeds handschoenen en een veiligheidsbril. Werk je binnenshuis, zet dan ramen en deuren open voor een goede ventilatie.

Neem een platte verfborstel of kwast en breng hiermee het middel aan op je metalen oppervlak. Afhankelijk van onder meer de dikte van de verflaag, heeft het middel tijd nodig om in te werken. Een enkele, recente laag zal makkelijker loslaten dan meerdere, oude lagen op elkaar. De inwerktijd varieert meestal tussen een half uur tot meerdere uren. Lees steeds goed de gebruiksaanwijzing. Zie je dat de verf loslaat, kun je de resten verwijderen met een plamuurmesje.

Verf verwijderen door schuren

Een andere manier om verf van metaal te verwijderen is schuren. Gaat het om een relatief groot oppervlak, dan gebruik je best een schuurmachine om de verf of verfresten voorzichtig te verwijderen. Kleine stukjes of de hoekjes en kantjes doe je best handmatig met schuurpapier. Afhankelijk van de hoeveelheid verf kan het een behoorlijke klus zijn, maar met deze methode vermijd je het gebruik van agressieve middelen.

Tip: grote oppervlakken kun je ook laten zandstralen, maar dit moet door een professional gedaan worden.

Verf verwarmen

Warmte of hitte zorgt er ook voor dat verf loslaat. Met behulp van een heteluchtpistool verwarm je de oude verflagen, waardoor deze zacht worden en je ze relatief eenvoudig kunt verwijderen. Zo’n verfafbrander is vrij makkelijk te gebruiken, maar je moet wel goed opletten. Om te beginnen moet je jezelf beschermen met handschoenen, een veiligheidsbril en een mondmasker. Daarnaast is het uiteraard belangrijk dat je het metaal niet te lang verwarmt. De kans bestaat namelijk dat het vervormd of beschadigd raakt.

