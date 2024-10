Verven in huis? Zo bewaar je je verfkwast het best

Als je aan het verven slaat in huis, is de klus meestal niet in een keer geklaard. Moet je de volgende dag opnieuw aan de slag? Dan is het belangrijk dat je je verfkwast op de juiste manier bewaart.

Verfkwast bewaren

Wist je dat het niet nodig is om je kwast grondig schoon te maken als je slechts een korte pauze houdt of de volgende dag verder werkt aan je verfklus? Het is wel belangrijk dat je je verfborstel op een juiste manier bewaart, zodat de verf en de haren niet uitdrogen en hard worden.

De eenvoudigste manier om je kwast te bewaren is een stuk plastic huishoudfolie rond het gedeelte met de haren wikkelen of het in een luchtdicht plastic zakje stoppen. Plak dat gedeelte nu af met een stuk tape rond het handvat van je borstel en bewaar ‘m op een koele plaats. Zo kun je er de volgende dag meteen weer mee aan de slag.

Handig: de Brushkeeper

Ben je op zoek naar een handige oplossing om je verfborstel te bewaren? Stop de kwast zonder schoon te maken in de BrushKeeper zodat deze niet uitdroogt of beschadigt. Wil je ‘m langer dan vijf dagen bewaren? Vul de houder dan met water of terpentine. BrushKeeper (Bol.com, prijs afhankelijk van de maat)

Verfkwast of roller reinigen

Als je verfklus klaar is of als je je borstel of roller wilt gebruiken voor een andere kleur, is het wel tijd voor een schoonmaakbeurt:

Heb je verf gebruikt op waterbasis? Neem dan een bak of emmer en vul die met lauw water. Laat daarin de borstel even weken en wrijf die uit op de bodem tot er geen verf meer aanhangt.

Is het verf op solventbasis? Doe dan White Spirit in een bokaal en laat je borstel erin weken. Na een paar uurtjes zal de borstel grotendeels schoon zijn. De bokaal kun je nu best even ‘vergeten’, want na een hele tijd zakt de verf naar de bodem. De laag met verfoverschotten kun je dan naar het containerpark brengen.

Laat de borstel goed drogen, wikkel ‘m in een droge doek en bewaar ‘m dan op een droge plaats.

