Zo simpel is het kweken van gember

Gember: onmisbaar in de keuken en met tal van gezondheidsvoordelen. In plaats van telkens naar de winkel te hollen om een nieuw stukje wortel, kweken we gember nu gewoon zelf. Supersimpel!

Gember = geweldig

Zelf gember kweken? Doen! Want deze pikante wortelstok heeft heel wat voordelen:

Gember geeft pit en frisheid aan eten;

gaat misselijkheid tegen;

verlicht de spieren na zware inspanning;

helpt tegen maagproblemen;

is ontstekingswerend.

Gember kweken: zo begin je eraan

1. Koop een stuk gember

Ga naar de supermarkt en koop een stuk gember. Kies een vers stuk zonder beschadigingen en mét ogen/knopen, want van daaruit groeit de gember. Het stuk moet minstens drie centimeter zijn.

2. Kies een goede plek uit voor de gemberplant

Gember is een tropische plant en houdt van een warm klimaat. Hij kan niet tegen vorst en ook niet goed tegen direct zonlicht. Kies dus het warmste plekje in huis maar niet in de felle zon.

3. Kies de juiste plantenpot

De grootte van de pot die je wilt gebruiken is belangrijk. Als je gember wilt kweken, is het de bedoeling dat de gemberwortelstok (het gedeelte dat we eten) groter wordt.

We weten dat wortelstokken of rhizomen horizontaal onder de grond groeien, dus kies je beter voor een wijde, niet te hoge pot. De gemberwortelstok – niet de groene takken of bladeren – heeft dus veel ruimte nodig.

Kies een pot die zeker dubbel zo breed is als het stuk gember. Kies voor 80 procent gewone potgrond met 20 procent compost en meng er nog wat fijne grind of andere kleine steentjes onder. Dat zorgt ervoor dat de wortelstok niet snel gaat schimmelen.

4. Aan de slag

Vul je pot met de potgrond.

Plaats de gember in het midden van de pot, met de knopen naar boven gericht.

Bedek de gemberwortelstok met een dun laagje aarde, een tweetal centimeter is voldoende. Je mag het stuk wortel nog zien.

Geef de plant de eerste keer flink wat water. Wacht nadien met water geven tot je de eerste blaadjes ziet verschijnen. Tenzij je grond kurkdroog is, dan giet je wat bij.

De aarde moet altijd licht vochtig zijn, dus zeker niet nat.

© Getty Images

Na enkele maanden kan het oogsten van je eigen gember beginnen, pluk de stukjes wortelstok die je wilt gebruiken en laat de plant verder zijn gang gaan! Oogst je in één keer de volledige plant? Hou dan een stuk bij om terug opnieuw te planten, zo krijg je die eeuwigdurende vicieuze gembercirkel!

Smakelijk!

