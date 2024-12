7x redenen waarom gember zo gezond is

Gember is een krachtig ingrediënt dat niet alleen in de keuken scoort, maar ook je gezondheid ondersteunt. Waarom gember gezond voor je is? Wel, om deze redenen!

Daarom is gember gezond voor je

Gember is de wortelknol van de gemberplant. Het is een echte smaakmaker, maar heeft ook heel wat gezondheidsvoordelen. De knol zit boordevol vitamines en mineralen als vitamine C en vitamine B. Gember is bovendien een goede bron van calcium en ijzer. Hij wordt gebruikt om zijn heilzame werking, hieronder lees je waarom het een goed idee is eens wat vaker gemberthee te drinken of gember in je gerechten te verwerken.

1. Een boost voor je energiepeil

Een beetje suf opgestaan? Stoom je lichaam klaar met wat gember in je ontbijt! Het komt je energiepeil ten goede omdat het voor een betere bloedcirculatie zorgt, en je zo met een boost aan de dag kunt beginnen.

2. Goed tegen misselijkheid

Heel wat wetenschappelijke studies tonen aan dat gember een positief effect heeft op misselijkheid – van reisziekte tot ochtendmisselijkheid – door de stof gingerol.

3. Versterk je immuunsysteem

Voel je je wat slap? Drink dan wat gemberthee met citroen of probeer dit homemade drankje uit. Gember is een natuurlijke ontstekingsremmer en stimuleert de bloedcirculatie en transpiratie, waardoor slechte bacteriën en infecties weggewerkt worden. Ook een opkomende hoest of keelpijn wordt in de kiem gesmoord doordat gember niet alleen ontstekingsremmend werkt, maar ook de slijmen oplost, koortswerend werkt én je immuunsysteem een serieuze boost geeft.

4. Goed voor je spijsvertering

Gember verhoogt de maagcontracties, waardoor de maaginhoud sneller naar de darm vloeit. Gerechten met gember worden zo sneller verwerkt. Het kruid beschermt ook het maag- en darmslijmvlies en verhoogt de aanmaak van spijsverteringsenzymen zoals lipase, sucrose en maltase. Deze enzymen staan in voor de afbraak van vetten en suikers.

5. Een stabiele bloedsuikerspiegel

Gember verbetert de werking van insuline en je insulinegevoeligheid. Het kan de glucose-opname van je spier- en vetcellen verhogen, waardoor zowel je bloedsuikerspiegel als het insulinegehalte in je bloed sneller zullen dalen.

6. Een natuurlijk middel tegen hoofdpijn

Gember bevat pijnstillende stoffen die een migraine-aanval een halt kunnen toeroepen. Meng, vanaf de eerste signalen van migraine, 1/3 theelepel gemberpoeder in een glas water en drink dit op. Het kruid verlaagt de productie van chemicaliën die de pijn veroorzaken.

7. Goed tegen menstruatiepijn

Gember wordt al eeuwen gebruikt tegen allerlei pijnen, waaronder spier- en menstruatiepijn. Door regelmatig gember op het menu te zetten tijdens je maandstonden, kun je de pijn lichtjes verzachten. Alle beetjes helpen, niet?

